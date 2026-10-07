Abre sus puertas en la UCLM en Albacete la exposición 'España en su sitio' sobre los 40 años de pertenecia a la UE

Muestra 'España en su sitio'. - UCLM

ALBACETE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julian Garde, ha inaugurado en el Campus de Albacete la exposición 'España en su sitio. Cuarenta años formando parte de la Unión Europea (1986-2006)'.

Una muestra de carácter divulgativo que analiza el impacto de la entrada de España en las instituciones europeas y las transformaciones que este proceso supuso tanto para el país como para el propio proyecto comunitario.

El acto, que ha contado también con la presencia del expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, se ha completado con la presentación del libro 'Y España es la mejor', según ha trasladado la Universidad por nota de prensa.

La actividad, enmarcada en la Cátedra Memoria Democrática de la UCLM, se ha celebrado esta mañana en el vestíbulo del edificio Benjamín Palencia y ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; el expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón; el director académico de Política Científica, Víctor Manuel Ruiz Penichet; el decano de la Facultad de Humanidades de Albacete, Fernando González, y el director de la Cátedra, Manuel Ortiz.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado la importancia de que las nuevas generaciones conozcan lo que supuso la incorporación de España al proyecto europeo hace 40 años, coincidiendo además con las cuatro décadas de creación de la Universidad regional.

Garde ha subrayado también la contribución de las universidades a la construcción europea, a través de iniciativas como Erasmus y las alianzas europeas, y ha resumido esta relación señalando que "la Unión Europea transformó España, aunque también es verdad que España ha contribuido a construir la Unión Europea".

Por su parte, el expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, ha recordado que la incorporación de España a las entonces comunidades europeas fue el resultado de un largo proceso para superar el aislamiento del país y construir un futuro democrático compartido.

En este sentido, ha reivindicado el valor de la Transición como "un acuerdo generoso, difícil y trabajado entre españoles para vivir en convivencia y para construir un futuro diferente", y ha subrayado que, al conmemorar los 40 años de la entrada de España en las comunidades europeas, "lo más serio es cómo se consiguió eso".

Centrándose en la muestra, Manuel Ortiz, ha explicado que esta aborda "los 40 años de participación de España en las comunidades europeas" y que permite acercarse a cómo era el país en 1986, las condiciones que tuvo que cumplir para incorporarse y la evolución posterior.

El director de la Cátedra Memoria Democrática ha defendido que esta incorporación constituye un episodio fundamental para entender la Transición, al considerar que "verdaderamente ésta termina cuando España resuelve uno de sus principales problemas que había sido el aislamiento internacional".

Asimismo, ha recordado el respaldo que las instituciones europeas prestaron al proceso democrático español.

La exposición parte de una doble perspectiva: mostrar cómo la europeización transformó España y, al mismo tiempo, cómo la incorporación española a la entonces Comunidad Económica Europea-CEE- contribuyó también a transformar las instituciones comunitarias y a sus países miembros.

Tras la inauguración de la muestra, y ante un grupo de estudiantes, se ha presentado el libro 'Y España es la mejor. Emigrar durante la dictadura franquista y la democracia', cuya presentación, Manuel Ortiz ha explicado que forma parte también de la programación de la Cátedra, concebida desde el concepto amplio de memoria democrática recogido en la ley de 2022.

En este sentido, ha señalado que las actividades abordan desde la Guerra Civil, el franquismo y la Transición hasta otras cuestiones como "el problema de la emigración", temática que, según ha indicado, se trata específicamente en esta publicación.