Abycine recupera la historia de amor de Lorca y el albaceteño Ramírez de Lucas con la proyección de 'La voz quebrada'

Presentación de 'La voz quebrada', el documental dirigido que recupera una de las historias más íntimas y desconocidas de Federico García Lorca: su relación sentimental con el escritor y crítico de arte albaceteño Juan Ramírez de Lucas. - ABYCINE

ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, presenta esta noche, a las 20.00 horas en el Teatro Circo, 'La voz quebrada', el documental dirigido por Manuel Menchón que recupera una de las historias más íntimas y desconocidas de Federico García Lorca: su relación sentimental con el escritor y crítico de arte albaceteño Juan Ramírez de Lucas, considerado el último gran amor del poeta granadino.

La película llega a Albacete, ciudad natal de Ramírez de Lucas, noventa años después de que aquella historia quedara truncada por el estallido de la Guerra Civil y el asesinato de Lorca. Una proyección especialmente emotiva que contará con la presencia del productor del documental, Mario Madueño; Charo Ramírez de Lucas, única hermana viva del protagonista; su sobrino Otoniel O'Dogherty Ramírez; y Víctor Fernández, coeditor del libro Juan Ramírez de Lucas. Recuerdos (Seix Barral).

En una rueda de prensa celebrada previamente, el productor Mario Madueño ha destacado el extraordinario valor de una historia de amor que permaneció oculta durante décadas y que permite descubrir una dimensión profundamente humana de Federico García Lorca, más allá de su figura como referente universal de la literatura española.

UNA HISTORIA DE AMOR TRUNCADA POR LA GUERRA CIVIL

Según informa Abycine, Juan Ramírez de Lucas, escritor y crítico de arte al que apodaban 'el rubio de Albacete' en homenaje a su ciudad natal, tenía apenas 19 años cuando mantuvo su relación sentimental con Federico García Lorca. Su historia ha permanecido durante décadas prácticamente desconocida y, según distintas investigaciones, habría inspirado los célebres 'Sonetos del amor oscuro'.

En el verano de 1936, ambos proyectaban abandonar España y comenzar una nueva vida juntos en México. Sin embargo, Ramírez de Lucas necesitaba una autorización paterna que nunca consiguió. Los dos se separaron y regresaron a sus respectivas ciudades natales. El último documento manuscrito conocido de Lorca es, precisamente, una carta dirigida a Juan Ramírez de Lucas, escrita el mismo día del estallido de la Guerra Civil. Apenas un mes después, el poeta fue asesinado.

Noventa años más tarde, 'La voz quebrada' reconstruye aquella relación y los últimos meses de vida de Lorca a través de dos cuadernos de memorias, cartas, diarios, documentos personales e imágenes inéditas que permiten acercarse a la vertiente más íntima del escritor.

UN DOCUMENTAL CONSTRUIDO CON LAS PALABRAS DE SUS PROTAGONISTAS

Durante la presentación, Mario Madueño ha explicado que uno de los principales objetivos de la película ha sido construir un relato documental sin recurrir a testimonios de especialistas o personas que opinen sobre los acontecimientos. En su lugar, la narración se articula exclusivamente a partir de los textos escritos por los propios protagonistas.

Este planteamiento permite que sean las cartas, los diarios y los recuerdos de Lorca y Ramírez de Lucas los que conduzcan al espectador a través de una historia que combina el amor, la memoria y el drama de la Guerra Civil.

El productor ha subrayado que la película constituye una oportunidad excepcional para aproximarse a Lorca desde una perspectiva humana y sentimental, mostrando facetas de su personalidad y de su vida afectiva que durante décadas quedaron relegadas frente a su dimensión literaria y su compromiso político.

Uno de los elementos destacados del documental es la participación del actor Álvaro Morte, encargado de poner voz a Federico García Lorca. Ante la inexistencia de grabaciones de la voz del poeta, la interpretación se ha construido a partir de los testimonios y recuerdos que se conservan sobre su manera de hablar, su carácter seductor y su acento andaluz.

Otoniel O'Dogherty Ramírez, sobrino de Juan Ramírez de Lucas, ha elogiado especialmente esta interpretación y, en particular, la lectura de la última carta que Lorca escribió a su tío, que ha calificado de espectacular y de un acierto absoluto.

LA FAMILIA DE RAMÍREZ DE LUCAS REIVINDICA SU LEGADO CULTURAL

La presentación de 'La voz quebrada' también ha servido para reivindicar la figura de Juan Ramírez de Lucas y su extraordinaria trayectoria profesional e intelectual, que desarrolló paralelamente al secreto que guardó durante buena parte de su vida.

Su sobrino, Otoniel O'Dogherty Ramírez, ha recordado que Ramírez de Lucas conservó durante setenta años el recuerdo de su relación con Lorca y que fue su deseo que algún día aquella historia pudiera conocerse.

Asimismo, ha destacado la sensibilidad con la que Manuel Menchón ha abordado la figura de su tío y el cariño que transmite el documental hacia su historia personal.

Durante su intervención, Otoniel también ha querido poner en valor la trayectoria de Ramírez de Lucas como escritor, pintor, crítico de arte y de arquitectura, así como su importante contribución a la conservación del patrimonio cultural.

En este sentido, ha recordado el extraordinario legado de arte popular que reunió a lo largo de su vida, integrado por unas 20.000 piezas, y su decisión de donarlo a Albacete, la ciudad con la que siempre mantuvo un profundo vínculo.

El sobrino de Ramírez de Lucas ha expresado su deseo de que las instituciones albaceteñas contribuyan a preservar y dar mayor visibilidad a este patrimonio, vinculado al Museo Municipal, y reivindiquen la figura de su tío por el conjunto de sus aportaciones al mundo de la cultura, más allá de su relación sentimental con Lorca.

CHARO RAMÍREZ DE LUCAS, PIEZA FUNDAMENTAL

La proyección de esta noche tendrá también un significado muy especial para Charo Ramírez de Lucas, única hermana viva de Juan y la menor de una familia de diez hermanos, que a sus 92 años ha desempeñado un papel decisivo para que esta historia pudiera llegar a la gran pantalla.

Fue ella quien facilitó a Manuel Menchón los cuadernos de memorias de su hermano, unos documentos fundamentales para reconstruir la relación con Lorca y que constituyen una de las principales fuentes del documental.

La familia ha destacado su implicación personal en el proyecto y su determinación para que se conociera la historia de Juan, respetando siempre su memoria y su intimidad.

Charo pudo contemplar el documental terminado durante su presentación en San Sebastián, una experiencia especialmente emotiva para los familiares, que vivieron la proyección con el corazón encogido.

La hermana de Ramírez de Lucas ha valorado el tratamiento sensible y respetuoso de la historia, especialmente la decisión de evitar escenas violentas o explícitas. También ha destacado el cariño con el que se retrata la figura de Juan y la manera en que el documental recupera una parte fundamental de su vida.

Tras su paso por San Sebastián y un preestreno en Granada, 'La voz quebrada' llega ahora a Albacete de la mano de Abycine, ofreciendo al público de la ciudad la oportunidad de descubrir una historia que permaneció oculta durante décadas y que forma parte tanto de la memoria de Federico García Lorca como del legado cultural y humano de uno de los albaceteños más singulares del siglo XX.

Aparte del estreno hoy a las 20.00 horas en el Teatro Circo, el documental se pude ver mañana sábado 24, a las 20.00 horas, en Odeón Productor Sala IV y el domingo 25 de octubre, a las 17.00 en el Cine Capitol-Sala Globalcaja.