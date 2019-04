El acusado de asesinar a su padre tras atropellarlo en Torrenueva: "No quería hacer esto a propósito"

Publicado 02/04/2019 16:53:34 CET

C.A.O, de 32 años, acusado del presunto asesinato de su padre tras atropellarlo en Torrenueva (Ciudad Real), ha afirmado, en la segunda sesión del juicio en la Audiencia Provincial con jurado popular, que no quiso atropellar a su padre. "No quería hacer esto a propósito, no me di cuenta hasta que paré el coche que era mi padre", ha asegurado.

Ha declarado estar arrepentido y ha hecho referencia a su estado causado por la gran cantidad de alcohol y drogas que había ingerido ese día, "no estaba en mis cabales" ha afirmado cuando le han preguntado sobre su estado para ponerse al volante esa noche. Y ha expresado el sentimiento de culpabilidad que siente hacia su familia por lo ocurrido.

Ha alegado tener un recuerdo difuso de los hechos. "Han pasado dos años", ha contestado en varias ocasiones, pero ha contado como ese día se pasó el día bebiendo, calcula que más de diez copas y que no recuerda exactamente la cantidad de rayas de cocaína que ingirió durante la jornada, "mucho más de cinco", ha apuntado.

Ha afirmado que tenía un problema los fines de semana con las drogas y el alcohol pero que en la cárcel se apuntó a Proyecto Hombre y se ha rehabilitado.

No recuerda exactamente la razón por la que fue a ese bar, que era de su padre aunque lo tenía alquilado.

Tampoco está seguro porque discutió con él y ha apuntado a que cree se puso a insultar a su madre con algo relacionado con la boda de su hermana, que se celebraría en pocas semanas. Tampoco tiene recuerdo de coger una banqueta pero sí de ver que cogían a su padre y lo sacaban del bar.

"VI UN BULTO QUE SE ME ABALANZÓ AL COCHE"

Después de eso ha contado que se fumó un cigarro y volvió a entra al bar y que al rato la persona que estaba con él le animó a que se fuera a casa a dormir y que cuando estaba llegando a casa de repente vio un bulto que se le abalanzó al coche y que cuando cayó al suelo vio que se trataba de su padre. "Cuando me di cuenta sentí mucha impotencia", ha añadido, para agregar que se fue corriendo hasta el bar para pedir ayuda.

Ha admitido que vio que estaba tendido y que tenía sangre pero no sabía si por la nariz o por la boca ya que estaba muy nervioso. A lo que ha añadido que no era consciente de que "estuviera tan mal".

Ha negado que fuera a gran velocidad. "Iba muy despacio, estaba a punto de aparcar en la puerta de mi casa", ha explicado, para agregar que el coche se encontraba muy abollado porque lo utilizaba para el campo y que sabía que tenía mal los frenos y la dirección además de ser consciente de que no tenía pasada la ITV, "era muy dejado".

Sobre la relación con su padre ha manifestado que era escasa y cordial desde que se separara de su madre hace algo más de una década, pero que no había ningún problema entre ellos y que no era necesario que su padre pasara por la calle donde ocurrieron los hechos para ir a su casa.

A continuación la Guardia Civil tras una explicación pormenorizada del atestado realizado de los hechos, han concluido que consideran que se trata de un atropello intencionado.

"HE MATADO A MI PADRE Y LO HE DEJADO EN LA CALLE COMO UN PERRO"

La segunda sesión del juicio ha finalizado con la declaración del camarero del bar donde ocurrió la supuesta discusión previa al atropello y donde regresó el acusado tras suceder los hechos por los que se le está juzgando. El testigo ha concluido que ni lo veía arrepentido, ni auxilió a su padre.

Ha confirmado la versión de los hechos expuestos por parte de la Fiscalía y ha apuntado al acusado como el que inició la pelea con su padre confirmando el episodio de la banqueta con la que pretendió dar a la víctima en la cabeza tras intercambiar insultos.

Del mismo modo, ha contado cómo el padre estaba tan acelerado que lo sacaron del bar y en este momento fue cuando el acusado intentó agredirlo con la banqueta que el testigo el camarero le quitó.

También ha contado cómo el acusado regreso al bar después de que ocurriera el supuesto atropello y que se bebió un trago de la cerveza que estaba en la barra y que dijo: "He matado a mi padre y lo he dejado en la calle como un perro".

El juicio continúa este miércoles con la declaración con varios testigos que darán su versión de los hechos ocurridos en marzo de 2017 en Torrenueva.