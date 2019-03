Los acusados de matar a un hombre en Azuqueca se atribuyen mutuamente la autoría

Publicado 26/03/2019 14:35:36 CET

GUADALAJARA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos principales inculpados por la muerte a golpes de un hombre en febrero de 2016 en una calle de la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara) tras una reyerta en un pub, P.G.M.S y S.S.R., se han atribuido mutuamente la autoría del crimen, en el que perdió la vida K.O.C., de 39 años.

Este martes se ha celebrado el segundo día de la vista con jurado popular seguida en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra las cinco personas acusadas por esta muerte: P.G.M.S., S.S.R., J.A.U.G., A.S. y F.J.G.R., para las que el Ministerio Fiscal ha solicitado penas de entre ocho y 14 años de cárcel por un delito de homicidio, mientras que la acusación ha pedido 25 años por asesinato para todos ellos.

En el juicio, los dos principales inculpados han reconocido que hubo una discusión y que la víctima les insultó y les increpó. En cuanto a los golpes, si bien el primero de los acusados, P.G.M.S, ha dicho que S.S.R había pegado también a la víctima, este último lo ha negado.

Ambos, actualmente en prisión preventiva, han caído en contradicciones con respecto a las declaraciones que habían realizado previamente en los juzgados. P.G.M.S., boxeador 'amateur' entonces, ha insistido en su declaración en que fue una pelea de borrachos y que si le golpeó fue porque se había visto amenazado previamente por el fallecido.

Angustiado en algún momento, P.G.M.S. ha señalado que tras la pelea en el pub de Azuqueca, K.O.C. se había acercado a ellos amenazándoles con que les iba a "cazar" y señalándoles uno por uno, sosteniendo que él le pidió que se tranquilizara, pero que solo le golpeó cuando este le intentó agredir en dos ocasiones.

Asimismo, ha asegurado que la víctima les había provocado y que incluso les dijo que les iba a acuchillar y que fue K.O.C quien "buscó problemas" y comenzó a increparles, tras insistir en que "todo esto fue un accidente" y en que él en ningún momento quiso que esto pasara.

Pero mientras P.G.M.S. ha manifestado que tras golpear él a la víctima fue S.S.R. quien intentó pegarle dos patadas en la cabeza y él tuvo que agarrarle, este último ha señalado en su declaración que en ningún momento le pegó ninguna patada sino que le tocó con los pies para ver si se movía y que incluso le había puesto un billetero en la boca para que no se mordiera la lengua.

CONTRADICCIONES

Ha sido una vista en la que se han dejado entrever algunas contradicciones entre ambos acusados y, si bien el primero ha dicho que al día siguiente habían realizado un pacto de silencio para no hablar sobre este asunto, S.S.R. lo ha negado todo.

"Yo estaba que no podía mediar palabra, no sabía que pensar. No sabía que hacer, no sabía donde meterme", ha manifestado P.G.M.S. a preguntas de los letrados al ser preguntado sobre su reacción tras lo sucedido y tras insistir en que habían bebido y que la discusión se inició, al parecer, por una chica.

Pero mientras P.G.M.S. se ha querido exculpar de que los golpes que él propinó a la víctima pudieran haber sido la causa de su muerte, aludiendo a que S.S.R. le pegó varias patadas después, en la calle, ya fuera del pub, S.S.R. ha insisitido en que él no lo hizo.

En este sentido, ha explicado que había cogido un cubre árboles durante la discusión, ya en la calle, pero ha dicho que lo tiró hacia el suelo para asustar al fallecido porque si hubiera querido darle lo hubiera lanzado de otra forma. Todo ello tras insistir en que cuando P.G.M.S. le golpeó cayo al suelo "desplomado, como cuando se parte una sandía y cae".

Una declaración en la que S.S.R. ha exculpado a otros dos de los cinco inculpados tras insistir en que el cuerpo de la víctima, tras los golpes de P.G.M.S, "cayó a plomo".

"Me siento culpable de no haberlo podido evitar, de no haber esperado a que viniera la ambulancia y de haber hecho caso a quien no tenía que haber hecho", ha concluido el acusado en referencia a P.G.M.S. que, según ha señalado, le estaba diciendo que se marcharan de allí cuanto antes porque iba a llegar la policia.

La vista proseguirá este miércoles con las declaraciones de los testigos, peritos y médicos forenses.