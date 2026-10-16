Adif reforzará los cerramientos de la infraestructura ferroviaria en el sur de Madrid y Toledo con 1,7 millones de euros

Cerramiento de valla de red. - ADIF

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por importe de 1,7 millones de euros, la instalación de más de 7 km de cerramientos en la infraestructura ferroviaria de las líneas de la red convencional Madrid-València y Aranjuez-València Sant Isidre, a su paso por los términos municipales de Valdemoro y Aranjuez, en Madrid, y Seseña y Ontígola, en Toledo.

La actuación se dirige a reforzar la protección de la infraestructura en el entorno de estos municipios que han experimentado un importante crecimiento de la estructura urbana, según ha informado Adif por nota de prensa.

En este sentido, los vallados disuaden de intrusiones, tránsitos indebidos por las vías y de la creación de pasos viciosos, e incrementan las condiciones de seguridad, tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias.

Los nuevos vallados, que se instalarán en ambas márgenes de la plataforma ferroviaria, serán, según las necesidades de cada tramo, cerramientos de tipo urbano, con una altura de 2,5 metros respecto al terreno natural, de verja metálica anclada a macizos de hormigón, o cerramientos de tipo rural, constituidos por un vallado de 2 metros de altura, postes tubulares de acero y malla metálica de simple torsión de acero con triple galvanizado reforzado.

La implantación de cerramientos conlleva trabajos complementarios de limpiezas, desbroces, desmontaje y montaje de elementos de señalización vertical y construcción de muros tipo zócalo que crearán una barrea física frente al agua, entre otros.

Adif tiene en marcha otras actuaciones para la instalación de nuevos cerramientos en distintos puntos de la infraestructura ferroviaria de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, en el marco del Plan de Cercanías de Madrid, con inversiones que suman 7,3 millones de euros entre proyectos en ejecución y en fase de contratación.

Las actuaciones en la Comunidad de Madrid se centran actualmente en el entorno de los términos municipales de Madrid, Coslada, Alcalá de Henares, Meco, Tres Cantos, El Escorial, Zarzalejo, Pinto, Parla, Getafe y Fuenlabrada.

En Castilla-La Mancha los trabajos se desarrollan en los municipios de Guadalajara, Cabanillas del Campo y Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara.