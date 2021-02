Afanion invita a los manchegos a hacerse socios en el año en el que su financiación se ha visto resentida por el COVID

La asociación conmemorará el lunes el Día Internacional del Niño con Cáncer demandando que el COVID "no se lo lleve por delante todo"

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha lanzado un SOS y ha pedido a los castellanomanchegos "echarles una mano" haciéndose socios tengan o no un niño o un familiar afectado por cáncer infanto-juvenil. Esta petición llega cuando se cumple un año de la pandemia, que ha provocado la desaparición de eventos con los que financiarse.

Precisamente, este lunes, 15 de febrero, la asociación conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer. Será un "día atípico", según ha comentado a Europa Press su presidente, Juan García Gualda, ya que la pandemia obligará a la asociación a centrar su actividad en formato online. Así, la lectura del manifiesto se publicará en redes sociales y en la web de Afanion, junto a otras pequeñas acciones.

El presidente de Afanion ha asegurado que si la asociación no existiera habría cantidad de familias que se verían abocadas a un retroceso de 20 años, donde no existían los pisos de acogida y "ciertas cosas" que desde Afanion se han ido consiguiendo. En 2020, la asociación conoció a 53 familias nuevas con niños con cáncer.

Es por eso que ha animado a todos los castellanomanchegos a hacerse socios. "Cada uno puede aportar lo que pueda", ha afirmado García Gualda, quien ha advertido de que "si todos aportamos nuestro granito de arena, conseguiremos hacer una montaña, que es la que nos va a ayudar a seguir manteniendo los servicios que Afanion tiene puestos a disposición de las familias con niños con cáncer".

Juan García Gualda ha explicado que el volumen de financiación de la asociación viene derivado de iniciativas privadas, es decir, mercadillos, teatros, carreras o pilates, algo que con el coronavirus ha desaparecido. "Claro que se ha visto afectada la asociación", ha expresado el presidente de Afanion, quien ha señalado que este año han tenido que aplicar un ERTE a los trabajadores de la asociación, han suspendido los proyectos de voluntariado en los hospitales y han tenido que suspender el servicio de atención a secuelas.

La idea es reactivar este servicio de una manera totalmente distinta, reajustándolo y reinventándolo porque "los recursos de la asociación no son ilimitados", ha avisado el presidente de Afanion. Sin embargo, se siguen manteniendo los "pilares fundamentales" de la asociación como son psicología, trabajo social, pisos de acogida, ayudas económicas o el apoyo educativo, ha aseverado el presidente.

En 2020, Afanion ha atendido en Castilla-La Mancha a unas 279 familias y ha hecho unas 2.855 intervenciones en el aspecto social y 1.082 intervenciones en el aspecto psicológico. "Seguimos manteniendo la media de otros años con el año tan difícil que hemos pasado".

La asociación trabaja ya en nuevas fórmulas de financiación, aunque el presidente reconoce que es "complicado". "Estamos tirando de los ahorros" para mantener los servicios. "Yo no sé cuándo va a terminar la pandemia", ha admitido García Gualda, y no sabe cuándo se van a reactivar las actividades benéficas y "por responsabilidad" lo que no puede hacer --ha afirmado-- es agotar los recursos de Afanion.

'UNA MEJOR SUPERVIVENCIA ES POSIBLE'

Afanion, según ha explicado su presidente, está acostumbrado a celebrar el Día Internacional del Niño con Cáncer rodeado de "amigos y de voluntarios" en las principales plazas de la región, pero sin embargo este año será "atípico" por la pandemia. El lema de este año es 'Una mejor supervivencia es posible', y es posible "siempre y cuando el COVID no se lo lleve todo por delante", ha advertido.

El portavoz de la asociación ha lamentado que solo se hable de COVID en este último año cuando, según ha avisado, siguen existiendo otras patologías que se tienen que seguir atendiendo. "Nosotros en Castilla-La Mancha por suerte no hemos notado ningún déficit en la atención", pero sin embargo en otros lugares ha habido recursos que se han quitado de la atención del cáncer infanto-juvenil y se han derivado a los equipos COVID en los picos más altos de la pandemia.