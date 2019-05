FP para el empleo y ayudas a contratación, en el programa de Sáez (PSOE) para Albacete

Actualizado 21/05/2019 11:11:35 CET

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Albaete, Emilio Sáez, tiene clara cuál será la primera decisión a tomar si logra el bastón de mando, y esa pasa por convocar a una reunión a todo el equipo de Gobierno y las personas al frente de los servicios municipales "para establecer que, cualquier proyecto que entre en el Ayuntamiento, debe ser tratado con la mayor diligencia y efectividad".

Una decisión, explica en una entrevista a Europa Press, pensada para evitar "lo que ocurre en la actualidad", que una Concejalía deniegue la licencia de apertura, de obras o de actividad a otra Concejalía o que "proyectos clave lleven dos y tres años sin empezar ni tan siquiera a ejecutarse".

En segundo lugar, Sáez anuncia su intención de "asignar a cada integrante del Gobierno un distrito de la ciudad", por lo que, además de gestionar un área municipal, tendrán la responsabilidad de seguir con detenimiento cada proyecto o servicio que se preste en uno de los seis distritos en los que se divide la ciudad y sean "los referentes" para los vecinos de esas zonas.

Como alcalde, se compromete a "reservar un día de la semana fijo para atender personalmente a la ciudadanía". Encuentros en los que los vecinos puedan "exponer directamente" sus problemas o propuestas, una propuesta que dice recoger de los muchos colectivos con los que se ha reunido.

"Me va a venir bien, para no olvidarme nunca de que me debo a las mujeres y hombres que viven en esta ciudad y no perder nunca de vista que la política municipal sirve para resolver y atender sus preocupaciones", asegura.

EL EMPLEO, SU PRIORIDAD

El candidato socialista se compromete a concurrir a todas las convocatorias de políticas activas de empleo, y a "establecer como prioritario ofrecer una formación para el empleo en el ámbito de las nuevas tecnologías", adaptada a las necesidades de las empresas.

Otro de los objetivos pasa por incrementar la competitividad, para lo que quiere potenciar los tres parques empresariales y el parque aeronáutico de la capital a través de un Plan de Dinamización.

Si gana, lo primero que hará en esta materia será "descolgar el teléfono para pedir inversiones en Albacete a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha". Al otro lado del aparato se muestra "convencido" de que encontrará a Pedro Sánchez y Emiliano García-Page.

Sáez Cruz advierte, además, que la ciudad está "dejando escapar una magnífica oportunidad para cambiar su modelo productivo" al no dar el impulso definitivo a la plataforma logística y lamenta que, desde el anterior equipo de gobierno municipal, no se ofreciera esta ciudad ni su suelo industrial a proyectos internacionales que se han instalado en otros puntos de la región, como XPO, proveedor de Inditex, o Amazon, menciona.

Lo que propone es "aprovechar el emplazamiento privilegiado", además de reclamar ante las administraciones responsables las infraestructuras e inversiones que haya que mejorar, para favorecer la atracción de inversiones.

"El empleo de calidad lo deben crear las empresas", defiende, y por ello, junto a lo anterior, anuncia una línea de ayudas a empresas para la contratación de personas en desempleo, priorizando los colectivos con más dificultades.

REVISIONES FISCALES Y URBANISMO

El programa de los socialistas en la capital contempla, en el aspecto tributario, la revisión del Estacionamiento Regulado para Vehículos, porque la Zona Azul "no se diseñó para recaudar, sino para facilitar la movilidad de vehículos".

Así, quieren reducir espacios y horarios en la Zona Azul, como las zonas de los Hospitales en horario de tarde.

Además, Sáez anuncia que rebajará el Impuesto de Circulación a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y se va a establecer un régimen de bonificaciones en los impuestos municipales del IBI y el IAE por la instalación en domicilios y en empresas de sistemas de energía renovable.

En cuanto a la ciudad, y su desarrollo, el aspirante del PSOE a la Alcaldía destaca que, en estos ocho años con el PP, "no se ha construido ni una sola vivienda pública, a pesar de la gran demanda", y ello obedece a que "no forma parte de sus prioridades", añade.

Por el contrario, argumenta, el PSOE se ha comprometido a "construir vivienda pública, centrándose especialmente en el régimen de alquiler y con una tipología amplia", para dar respuesta a jóvenes, a familias con pocos recursos, a familias monoparentales y a personas mayores.

Se les dará respuesta a través de un Plan de Vivienda Pública, promovido por el Ayuntamiento, dice. Para conseguir este objetivo, señala Emilio Sáez, "habrá que revisar el Plan de General de Ordenación Urbana, para adaptarlo a las necesidades de la ciudad y poder disponer así de suelo sobre el que edificar vivienda pública".

JUVENTUD Y CULTURA

El candidato del PSOE también piensa en Juventud y quiere devolver al tejido asociativo juvenil "la autogestión de su participación, con un consejo de juventud fuerte, independiente y reivindicativo" que haga de interlocutor entre Ayuntamiento y jóvenes de la ciudad y sus pedanías.

Con ellos se consensuará la programación cultural y de ocio, y se mejorará el programa de becas a jóvenes recién titulados, aumentando su cuantía e implementando sus condiciones, así como dando difusión al trabajo de los jóvenes investigadores de la UCLM.

Otras intenciones de Emilio Sáez son mejorar el apoyo a la creación artística juvenil y garantizar una adecuada Red de Bibliotecas Municipales y salas de estudio.

También se buscarán nuevos espacios de encuentro juvenil, que permitan "alentar su creatividad y desarrollar todo su potencial".

Sáez considera que, en los últimos años y "en parte provocado por la crisis económica, las políticas culturales a nivel municipal se han devaluado".

Para revertir la situación, propone un Plan Cultural que apoye a los creadores locales y reorganice los recursos existentes.

Para el candidato del PSOE, la cultura siempre ha sido un indicador claro de bienestar de una ciudad y la aspiración es "sacarla a la calle, hacerla accesible a toda la población, acercarla y hacer partícipe de la misma a todos los barrios".

Todo ello "sin perder de vista" que algunos proyectos culturales, entre los que cita Abycine y el Festival Internacional de Circo, "son imagen de Albacete, herramientas de promoción que hay que seguir potenciando".

El candidato menciona también otras propuestas de su programa, como la Taquilla Universal, para adquirir entradas a todos los espectáculos que se programen en la ciudad, y el impulso de herramientas de información de la agenda cultural.

Sáez tiene, además, una apuesta clara que quiere impulsar, "el Festival Internacional de Música, 'Antorchas 2020'", que se celebrará en el entorno de la Festividad de San Juan y que convertirá a Albacete en "epicentro musical del país, con conciertos de proyección internacional y nacional y actuaciones de grupos musicales locales y regionales".

La primera edición, en 2020, contempla, entre algunos escenarios, el estadio Carlos Belmonte, con un concierto internacional "de prestigio", y actuaciones de grupos nacionales en la Plaza de Toros y escenarios en el entorno del Recinto Ferial.

NO CIERRA LA PUERTA A LA NEGOCIACIÓN

"Mi planteamiento es claro, negociar y consensuar siempre todo con todas las fuerzas políticas que logren representación municipal", avanza Emilio Sáez, aunque añade que aspira a que el PSOE "gane ampliamente las elecciones".

Si el resultado no les concede la mayoría absoluta, buscarán, anuncia, "el acuerdo con otras fuerzas políticas que nos permita sacar adelante cada medida o iniciativa".