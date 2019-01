Agricultores ecológicos C-LM entregan carbón a la Junta por no pedir reunificación de ayudas

Actualizado 08/01/2019 11:43:12 CET

TOLEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 miembros de la Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de Fuensalida para entregar carbón al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; al vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, y al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por no solicitar a la Comisión Europea la reunificación de las líneas de ayudas, como acordaron en una reunión realizada en junio de 2018.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el presidente de Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha, Anastasio Yébenes, en la concentración de este martes frente al Palacio de Fuensalida.

Yébenes ha subrayado que el Gobierno regional se comprometió con la Plataforma a que avisaría cuando hiciera la solicitud de reunificación de las cuatro líneas de ayudas, "pero a fecha de hoy no sabemos nada y no han hecho nada". Además, ha añadido que la Política Agraria Común (PAC) hay que hacerla en marzo y es muy difícil que se modifique la unificación a tiempo, "por no decir imposible"

En cuanto al carbón que han regalado a Molina, ha apuntado que el vicepresidente segundo se comprometió a tratar por todos los medios tener reuniones y acuerdos pero "a fecha de hoy no ha hecho absolutamente nada".

VENTAJAS DE LA REUNIFICACIÓN

Preguntado por la ventajas de la reunificación de líneas de ayuda ha señalado que lo que haría es solucionar otra de las causas por las que se han concentrado, como es el cobro de las ayudas de 2016 y 2017 que muchos agricultores ecológicos no han recibido por problemas burocráticos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, "problemas informáticos nos dicen, eso no hay quién se lo crea".

"La unificación beneficia a la Junta ahorrando mucho trabajo debido a que al ser una sola línea de ayudas facilitaría todo el tema burocrático de los funcionarios que hay en la Consejería de Agricultura, pero ahora hay un lío que ellos mismos saben que es un lío", ha asegurado.

UN TOTAL DE 40% AGRICULTORES SIN COBRAR

Preguntado por lo que adeuda la Junta a los agricultores ecológicos ha indicado que del 2016 es menos porque sólo quedan por cobrar expedientes aislados como el cambio de titularidad y son temas burocráticos, pero ha señalado que en 2017 hay un 40 por ciento de agricultores ecológicos que están sin cobrar.

Esta deuda, según ha señalado Yébenes, hace sospechar que el Gobierno regional ha decidido dejar sin cobrar a los agricultores ecológicos al ser menos que la gran mayoría de agricultores.

"Cuando cobremos lo correspondiente a 2017 será con cargo a los presupuestos de 2019 y siempre vamos arrastrando, es una pelota que se está haciendo cada vez mayor", ha asentado.

Finalmente, ha adelantado que la Plataforma se va reunir con los partidos políticos de Castilla-La Mancha para tratar esta situación y ha indicado que este mismo martes se va reunir con el PSOE para entregarles un documento con las peticiones, que esperan que firmen "y lo incluyan dentro de su programa electoral".