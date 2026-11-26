La empresa de superficies comerciales ha alcanzado los 300 establecimientos. - AHORRAMAS

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha alcanzado los 300 establecimientos en su red comercial con la apertura de un nuevo supermercado en Talavera de la Reina, ubicado en la Avenida de Portugal, 44-46, en el que ha invertido más de 6 millones de euros.

Esta apertura se enmarca en su plan de expansión y modernización de la red de tiendas. El nuevo supermercado de Talavera de la Reina cuenta con una sala de ventas de 1.211 m2 y un mercado con mostradores de carnicería, pollería, charcutería, frutería, pescadería y panadería, además de alimentación, congelados, droguería y bazar, según ha informado la empresa por nota de prensa. Cuenta con un horario de apertura de lunes a sábados de 9.00 a 21.30 horas.

En total, la tienda cuenta con 10 secciones, y un surtido de cerca de 12.000 referencias, de las que más de 1.500 estarán en promoción con motivo de la apertura.

El establecimiento está atendido por un equipo de 47 profesionales y también incluye servicio de compra online y Amazon Locker.

Además, esta tienda Ahorramas dispone de 5 cajas convencionales y 3 de autocobro, así como un aparcamiento con 79 plazas, 2 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida y 3 destinadas a vehículos eléctricos, con 2 puntos de recarga.

Todo ello para dar servicio a los más de 83.000 vecinos del municipio.

UNA TIENDA NUEVA Y PREPARADA PARA LA NAVIDAD

El nuevo supermercado abre sus puertas con la campaña de Navidad de Ahorramas ya implantada. Los mostradores de frescos están listos para las compras de estas fechas, con especialidades como el cordero lechal, el cochinillo o los lotes de jamón y embutidos ibéricos, y una amplia selección de mariscos en la pescadería.

En los lineales ya están presentes los turrones, polvorones, mantecados y bombones propios de la temporada, de modo que los vecinos de Talavera de la Reina pueden encontrar desde el primer día todo lo necesario para sus celebraciones.

La apertura coincide, además, con la temporada de cítricos en Ahorramas, que pone en valor la mejor fruta para esta época del año: naranjas, mandarinas-clementinas, limones y pomelos, disponibles a granel y en distintos formatos.

Asimismo, la compañía presenta los 'Reventones', una fórmula de ofertas con precios especialmente ventajosos y una duración limitada a un solo día, con la que Ahorramas refuerza su compromiso de ofrecer a sus clientes la mejor relación calidad-precio.

Con esta apertura, Ahorramas suma cinco nuevos establecimientos en lo que va de 2026, tras las inauguraciones en Humanes, Getafe y Las Rozas de Madrid en la Comunidad de Madrid, y en Cabanillas del Campo, en Guadalajara.

En conjunto, las cinco aperturas suman 6.148 metros cuadrados de sala de ventas y una inversión de 23,6 millones de euros.

TIENDA ECOEFICIENTE

La nueva tienda de la compañía en Talavera de la Reina incorpora distintas soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y optimizar el funcionamiento de sus instalaciones.

Entre las principales medidas destacan la instalación de 150 kW de energía solar fotovoltaica, sistemas de frío y climatización con gases naturales, iluminación LED con sistema de regulación DALI y un sistema de gestión BMS para mejorar la eficiencia y el control de las instalaciones.

Asimismo, dispone de sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) mediante aerotermia y recuperación de calor, hornos de última generación eficientes y tres plazas equipadas con cargadores para vehículos eléctricos.

El edificio cuenta además con certificación de eficiencia energética Clase A, que acredita su alto rendimiento energético y bajo impacto ambiental.