Albacete establece un dispositivo especial en Todos los Santos ante las más de 100.000 personas que irán al cementerio

Presentación del dispositivo en Albacete con motivo del Día de Todos los Santos. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Cementerios, Carlos Calero, y de Movilidad, Francisco Navarro, han presentado esta mañana el dispositivo especial que el Ayuntamiento ha organizado un año más con motivo de la festividad de Todos los Santos para facilitar el acceso y la estancia a las más de 100.000 personas que se prevé visiten el cementerio municipal durante estos días, en condiciones de seguridad y comodidad.

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha destacado el dispositivo especial de transporte urbano y seguridad vial que el Ayuntamiento de Albacete ha preparado con motivo de la festividad de Todos los Santos, coordinado por el área de Cementerio y con la participación de distintos servicios municipales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha explicado, el servicio especial de autobús al cementerio, correspondiente a la Línea directa G, comenzó a funcionar el pasado domingo, con una única salida desde la parada de la calle San Agustín, 5, y se retomará mañana sábado, con desplazamientos todos los días hasta el próximo día 2, adaptándose a la previsión de afluencia, en horario de 8.30 a 19.00 horas, excepto el día 2, que será de 8.30 a 13.30 horas.

El dispositivo contará con frecuencias reforzadas durante los días de mayor demanda, especialmente el sábado 31 de octubre, con autobuses cada 15 minutos, y el domingo 1 de noviembre, con una frecuencia de 10 minutos, prolongándose como novedad al 2 de noviembre, una vez que la festividad de Todos los Santos se pasa este año al lunes, con una frecuencia de 15 minutos en este caso.

El concejal también ha puesto en valor el trabajo de coordinación entre el área de Movilidad y la Policía Local, que desplegará un dispositivo especial desde el lunes 26 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, entre las 8.00 y las 18.00 horas, reforzando su presencia a medida que se acerque la festividad para facilitar la circulación, ordenar el estacionamiento y garantizar la seguridad de los visitantes.

Francisco Navarro ha agradecido el esfuerzo conjunto de los servicios municipales para atender las necesidades de la ciudadanía durante unas fechas especialmente señaladas y sensibles, con el objetivo de que las personas que acudan al cementerio a recordar y homenajear a sus seres queridos puedan hacerlo con las mayores condiciones de comodidad, seguridad y dignidad.

Por su parte, el concejal de Cementerio, Carlos Calero, ha explicado que el cementerio permanecerá abierto de 8.00 a 18.00 horas, señalando que, del 29 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive, no se permitirá la entrada de vehículos al recinto para priorizar la seguridad de los peatones y facilitar las labores de mantenimiento y limpieza.

Durante estas jornadas, el concejal ha señalado que estarán habilitadas la puerta principal y las puertas de los patios 3, 4 y 9, y se dispondrá del aparcamiento situado en el patio 9 para facilitar el estacionamiento y acortar los desplazamientos a pie.

En materia de accesibilidad e información, Carlos Calero ha indicado que Mortualba pondrá a disposición de los visitantes, sillas de ruedas para quienes las necesiten. También se distribuirán planos impresos del cementerio en formato A3 y se mantendrá el sistema de códigos QR, que permite localizar distintas ubicaciones del recinto a través del teléfono móvil. Asimismo, se ha autorizado la instalación de tres puestos de castañas y tres de flores en el perímetro del cementerio.

En cuanto a los actos religiosos, el concejal ha señalado que el 1 de noviembre se celebrarán misas a las 10.30 y a las 12.00 horas, mientras que el día 2, festividad de los Fieles Difuntos, tendrá lugar una misa a las 11.00 horas.

Además, el día 1, a las 10.00 horas, un cuarteto de viento y cuerda de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofrecerá una intervención musical en el cementerio.

Carlos Calero ha agradecido el esfuerzo y la coordinación de todos los servicios municipales y empresas participantes para atender las necesidades de los ciudadanos en unas fechas especialmente significativas, facilitando que puedan recordar y rendir homenaje a sus seres queridos en las mejores condiciones.

De manera especial ha dado las gracias a Movilidad, Policía Local, Protección Civil y a las empresas Mortualba e Ilunion por su labor coordinada e implicación para garantizar el éxito de este dispositivo especial, en el que se comenzó a trabajar el pasado 5 de este mes.