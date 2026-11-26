Archivo - Vista panorámica de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha celebrado este jueves el 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una efeméride que ha calificado de "día muy especial" y que supone un motivo de orgullo para todos los toledanos, pero también "una enorme responsabilidad".

Velázquez ha destacado que estos 40 años desde el reconocimiento internacional de Toledo deben servir para reafirmar el compromiso con la protección, conservación y difusión de su patrimonio histórico, así como con la transmisión de ese legado a las nuevas generaciones, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Es algo que nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Responsabilidad para seguir protegiendo y conservando nuestra ciudad y para transmitir a las nuevas generaciones todo ese legado que hemos recibido", ha señalado.

El alcalde ha subrayado que Toledo es mucho más que su patrimonio y su historia, porque "Toledo son todas y cada una de las personas que hacemos una ciudad viva, una ciudad habitable", poniendo en valor a los toledanos como protagonistas del presente y del futuro de la ciudad.

En este sentido, Velázquez ha trasladado su deseo de que Toledo siga siendo una ciudad que mira al futuro, "con la sana ambición de ser cada día un poquito mejor", y ha reivindicado la necesidad de que la capital regional no renuncie a ninguna oportunidad de desarrollo, crecimiento y progreso.

"Tenemos el privilegio de vivir en la ciudad más bonita del mundo. Muchas felicidades por este 40 aniversario", ha concluido el alcalde, felicitando a todos los toledanos por estas cuatro décadas de reconocimiento de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.