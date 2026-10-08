El alcalde de Toledo defiende la necesidad de conservar el patrimonio sin convertir los cascos históricos en museos

Comisión de Patrimonio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido la necesidad de compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con la vida cotidiana de los vecinos y ha reivindicado que los cascos históricos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad sean "cascos vivos" y no se conviertan en museos.

Velázquez ha realizado estas declaraciones durante la celebración en Toledo de la Comisión de Patrimonio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que reúne a técnicos y concejales de patrimonio de las quince ciudades que forman parte del Grupo y que, en esta ocasión, ha coincidido con el Congreso celebrado en la ciudad sobre conservación del patrimonio y uso de energías renovables, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

El alcalde, que ostenta por turno rotatorio la Presidencia de esta Comisión, ha señalado que todos los responsables de las ciudades patrimoniales comparten "una casi obsesión, que es tratar de conservar lo mejor posible nuestro patrimonio", pero ha subrayado que este objetivo debe ir acompañado de medidas que permitan mantener la actividad y la población en los cascos históricos.

"Todos queremos cascos vivos", ha afirmado Velázquez, quien ha explicado que para conseguirlo es necesario impulsar "medidas y actuaciones concretas que beneficien al vecino que vive en los cascos históricos y que también hagan factible que nuevas personas puedan venir a vivir a ellos".

En este sentido, ha puesto como ejemplo algunas de las actuaciones desarrolladas en Toledo, como el pivote único, que además de contribuir a mejorar la movilidad en el Casco Histórico permitió liberar plazas verdes para los residentes al evitar el estacionamiento de vehículos que no cumplían los requisitos.

También ha destacado el proyecto de eliminación del bolseo, con el objetivo de mejorar "la imagen y la salubridad" de las calles del Casco, así como la apertura de puntos de reciclaje y puntos limpios, además de los puntos limpios móviles que también prestan servicio en esta zona de la ciudad.

A estas medidas ha sumado la regulación de las viviendas de uso turístico mediante la ordenanza municipal, que establece limitaciones por distritos y presta especial atención al Casco Histórico.

TOLEDO, "REFERENTE" EN COMUNIDADES ENERGÉTICAS

Entre las iniciativas impulsadas por Toledo, Carlos Velázquez ha destacado especialmente la comunidad energética del Casco Histórico, que ha despertado el interés de otras Ciudades Patrimonio de la Humanidad y de otras localidades que cuentan con un importante patrimonio histórico.

El alcalde ha explicado que esta iniciativa permite que familias, conventos de clausura, comercios y empresas del Casco puedan beneficiarse de un ahorro de entre el 30 y el 40 por ciento en su factura energética mensual, al tiempo que contribuyen a la mejora del medio ambiente.

Velázquez ha recordado que esta iniciativa recibió este mismo año un reconocimiento de ámbito nacional y ha señalado que, a raíz de este proyecto, distintas ciudades se han interesado por conocer "cómo habíamos llegado a poder ponerla en marcha".

La comunidad energética continúa además creciendo y extendiéndose fuera del Casco Histórico. En este sentido, ha destacado que una comunidad de propietarios del Polígono residencial de Santa María de Benquerencia, integrada por 101 domicilios, se ha incorporado también a esta iniciativa.

UN ESPACIO DE APRENDIZAJE COMÚN

Velázquez también ha valorado las jornadas sobre Patrimonio celebradas en Toledo y ha planteado que este tipo de encuentros puedan celebrarse anualmente, no solo dirigidos a las quince Ciudades Patrimonio de la Humanidad, sino también abiertos a otras ciudades que compartan la preocupación por la conservación del patrimonio.

En este sentido, ha propuesto que puedan participar también organismos asesores de la Unesco, la propia Unesco, las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, especialmente la Dirección General de Patrimonio, "estamos satisfechos con estas jornadas y también con una jornada de convivencia que siempre es muy positiva para compartir impresiones y generar espacios de aprendizaje común", ha señalado.

El alcalde ha recordado que durante estas jornadas representantes de ciudades de toda España han podido conocer espacios y proyectos de Toledo, como el Salón Rico y su proceso de recuperación, así como el proyecto 'Toledo Emerge' y las actuaciones que se están desarrollando en Alamillos del Tránsito.

En este punto, ha destacado la importancia de compartir las experiencias de cada ciudad, al considerar que las quince Ciudades Patrimonio cuentan con un conocimiento técnico especializado de gran valor para afrontar los retos de conservación de sus conjuntos históricos.