El alcalde de Yepes confiesa que se ha saltado el confinamiento y el PSOE le pide "responsabilidades"

TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Yepes (Toledo), Tomás Arribas, ha pedido disculpas públicamente después de que en la noche del pasado sábado acudiera a casa de sus primos a recoger un pedido de carne y, siendo la hora de los aplausos, se quedara con su familia un rato más en la terraza y tras aviso de algunos vecinos fuera apercibido por la Policía Local.

Por estos hechos, el PSOE de Yepes ha enviado un escrito al alcalde del municipio, Tomás Arribas, en el que le pide "responsabilidades" tras saltarse el confinamiento y le insta "a dar ejemplo a sus vecinos", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En su perfil de Facebook, el alcalde ha pedido disculpas a su pueblo, Yepes, y ha transmitido su pesar por lo ocurrido el pasado sábado cuando fue a recoger un pedido de carne en casa de sus primos en la calle Monasterio, y siendo la hora de los aplausos, se quedó con su familia un rato más en su terraza, "ya que para animar a los vecinos es tradicional poner música y corear Resistiré", explica.

"Algunos vecinos me pudieron ver y saludar. Aunque a esa hora está permitido salir a la calle a pasear o correr, con esta acción no respete el confinamiento y por eso pido disculpas", afirma.

A raíz de este hecho, continúa el alcalde, se produjo un aviso a la Policía Local de Yepes que se personó en el domicilio citado, apercibiéndole que se había grabado un supuesto vídeo con estos hechos y que debía abandonar el domicilio de sus primos, cosa --recalca-- hizo, disculpándose con el Cuerpo de Policía.

PSOE PIDE RESPONSABILIDADES

Desde el Grupo Socialista le recuerdan que "debería dar ejemplo, pero buen ejemplo y no mal ejemplo", además de exponer que "reconocer los hechos no le exime de su responsabilidad". No en vano, como él mismo reconoció, "la Policía Local tuvo que apercibirle para que desistiera de su desobediencia".

En el PSOE yepero le recriminan que ha sido "un mal ejemplo para todos los vecinos y vecinas de este pueblo, para todas aquellas personas que han sufrido la soledad, el aislamiento, las carencias de

la cuarentena y alguna pérdida como consecuencia de la infección del coronavirus". Añaden que "en su mano está continuar por el camino de ignorar su responsabilidad y propagar la sensación del 'todo vale porque el alcalde', animado por cuantos le elogian en las redes sociales.