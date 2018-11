La alcaldesa de Ciudad Real llama a la calma y la libertad ante la actuación de Dani Mateo en el Quijano

Actualizado 09/11/2018 13:56:31 CET

CIUDAD REAL, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha hecho un llamamiento a "la calma" ante el espectáculo 'Nunca os olvidaremos' que protagonizará este viernes en el Teatro Municipal Quijano el humorista Dani Mateo junto a Raúl Cimas y JJ Vaquero y para la que se ha convocado una concentración a través de las redes sociales que no ha sido autorizada por la Subdelegación del Gobierno, administración a la que nadie se ha dirigido según ha confirmado Europa Press.

"Ciudad Real siempre se ha caracterizado por ser una ciudad serena y tranquila y esperamos que siga siendo así", ha dicho Zamora a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha recordado que el espectáculo está organizado por una productora privada que el pasado mes de abril contactó con el Ayuntamiento y que ha pagado la correspondiente tasa por el alquiler del teatro municipal.

No obstante, Pilar Zamora ha confirmado que hay diseñadas medidas de seguridad ante la aglomeración de gente que se prevé pero ha agregado que "como alcaldesa, quiero hacer un llamamiento a la calma y a que no haya exaltación porque estamos en un país libre y democrático: que quien quiera entrar a ver esta obra de teatro, porque no es a ver a Dani Mateo sino este espectáculo, que entre y quien no, que no lo haga".

La primera edil, que ha criticado los comentarios violentos que se hacen en las redes sociales "y que nadie respeta", ha deseado que cuando acabe la función Ciudad Real y sus vecinos hayan dado un ejemplo de libertad "en el que cada uno haya hecho lo que tenga que hacer".

Ha recordado que las medidas de seguridad en el interior del recinto serán las mismas que con cualquier entrada --entre las que ha citado, por ejemplo, no entrar con botellas-- mientras que el dispositivo que se establezca en el exterior será el que determinen Policía Nacional y Policía Local, "pero esperamos que no sea necesario".