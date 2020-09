Alcaldesa Talavera pide responsabilidad: "El 90% de casos son por reuniones familiares donde no puede entrar la policía"

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha hecho este miércoles un llamamiento a la responsabilidad tanto a los vecinos de su ciudad como a los 78 municipios que integran el área sanitaria talaverana después de que la Consejería de Sanidad haya decretado medidas nivel 2, ante el elevado número de contagios de COVID-19.

"Desde la Gerencia del Área Integrada sanitaria nos dicen que el 90 por ciento de los contagios se están dando en reuniones de familiares y de amigos donde no puede entrar la Policía Local, la Nacional o la Guardia Civil", ha alertado la regidora, preguntada sobre la situación que vive la Ciudad de la Cerámica, tras reunirse en su calidad de presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), con la consejera de Educación, Cultura y de Deportes, Rosa Ana Rodríguez.

Luego de admitir que la movilidad hacia Talavera, que además de aglutinar en su área sanitaria a 78 municipios de la zona también atiende a usuarios del Valle del Tiétar lo que supone la afluencia de unos 145.000 habitantes, contribuye al elevado número de casos que presenta la ciudad, ha asegurado que todos los ciudadanos han de entonar "el mea culpa".

"Todos tenemos que entonar el mea culpa: Hay que controlar aún más lo que ya se viene haciendo, porque los ayuntamuentos afectados por las nuevas restricciones, no solo el de Talavera, no tienen ya más medidas de control. Por eso hay que trasladar esa responsabilidad a los hogares y a la individualidad porque todo suma".

De igual modo, ha pedido a las personas que están confinadas o en las líneas de rastreo de la Consejería que "cumplan". "Es algo básico para poner freno a esto, porque quién incumple arrastra a quien sí está cumpliendo", ha insistido la alcaldesa que, no obstante, se ha mostrado "muy orgullosa de los vecinos" de la ciudad, que "mayoritariamente están cumpliendo".

Y es que García Élez también ha lamentado las "no celebraciones de fiestas en la comarca y ciudad", que pese a que no se celebren de forma oficial sí aglutinan a muchas personas, e "implican que los datos vayan subiendo". "Necesitamos de la colaboración ciudadana porque, por desgracia, no podemos tener a un policía en cada esquina".

No obstante, pese a esta situación y las nuevas restricciones que el Gobierno regional ha aplicado a Talavera, su alcaldesa ha descartado el confinamiento de la ciudad, como ya aseguraba el propio consejero de Sanidad, Jesús Fernández, este martes.

Tras asegurar que un nuevo confinamiento supondría un "gran daño" para toda la ciudad y su comarca, García Élez ha terminado volviendo a pedir responsabilidad ciudadana para evitar que se llegue a esa situación de cierre.