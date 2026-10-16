Alcázar de San Juan inicia sus Presupuestos Participativos con la apertura a propuestas el próximo lunes

Presentación de los presupuestos participativos. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha presentado este viernes su proceso de Presupuestos Participativos para el ejercicio 2027 que abrirá su plazo de recogida de propuestas el próximo lunes, 19 de octubre y hasta el 9 de noviembre.

La convocatoria, que alcanza su tercera edición, mantiene una partida económica global de 85.000 euros, con 10.000 euros destinados a la propuesta ganadora de cada uno de los siete barrios y 15.000 euros para la propuesta ganadora de ciudad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Durante la presentación, la concejala de Participación Ciudadana, Cristina Perea, ha explicado que el proceso se ha adelantado en el calendario para optimizar los tiempos de la gestión burocrática municipal. "Preferimos empezar antes para que, como muy tarde a mediados del año en curso, se puedan llevar a cabo las obras y ejecuciones con tiempo", ha declarado.

Perea ha recordado que pueden participar todas las personas empadronadas a partir de los 16 años y las asociaciones inscritas en el municipio, pudiendo presentar cada participante hasta un máximo de tres propuestas.

BALANCES DE EJECUCIÓN Y NATURALEZA DE LAS PROPUESTAS

La concejala ha hecho un repaso de los resultados cosechados en anteriores convocatorias, destacando que en la campaña 2024-2025 se recibieron 176 propuestas (130 viables), mientras que en la de 2025-2026 la cifra se elevó a 324 iniciativas (49 viables).

En este sentido, Perea ha matizado la importancia de enfocar los proyectos hacia inversiones reales. "Las propuestas siempre tienen que ser de inversión, de compras para algo que permanezca. Son inversiones de mejora, no arreglos de lo que se ha estropeado ni mantenimiento de la ciudad", ha afirmado la concejala.

Asimismo, Perea ha detallado el avance de las propuestas ganadoras de la última edición, entre las que destacan la ya colocada renovación del mobiliario urbano en la piscina municipal cubierta, la accesibilidad de pasos de peatones en el Arenal, el acerado en el Porvenir, la colocación de la pérgola en la calle Josita Hernán de Santa María o las obras en ejecución para el ajardinamiento de la fuente en la plaza Barataria del barrio Goya.

Aunque las propuestas podrán remitirse por correo electrónico, registro o sede electrónica, desde la Concejalía de Participación Ciudadana se recomienda el uso prioritario del Portal de Participación Ciudadana por su agilidad.

Además, Perea ha considerado importante recordar que aquellas iniciativas no seleccionadas en años anteriores que cumplan con los criterios de viabilidad técnica y presupuestaria podrán volver a presentarse.

Para finalizar, la concejala ha valorado el impacto democrático de esta herramienta participativa promovida en el seno del Equipo de Gobierno, señalado que desde el Ayuntamiento se sienten "muy orgullosos de que por tercer año consecutivo este proyecto salga adelante". "Creemos firmemente en que Alcázar la podemos construir desde la participación, la escucha y la colaboración", ha señalado.

"Invitamos a toda la ciudadanía a sentarse un ratito a pensar qué nos gustaría cambiar en nuestro barrio o incorporar a nuestra ciudad", ha concluido la edil.