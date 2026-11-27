El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en Ciudad Real junto a la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, Carmen Fúnez, y el presidente regional del partido, Paco Núñez. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado este viernes el retroceso en materia de infraestructuras ferroviarias que, a su juicio, ha experimentado España durante los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez, poniendo como ejemplo la situación que atraviesan los usuarios de la alta velocidad de Ciudad Real y Puertollano tras el accidente de Urda, a quienes ha trasladado que "no se merecen volver al año 1991".

Así se ha pronunciado Almeida a las puertas de la estación del AVE de Ciudad Real, donde ha atendido a los medios de comunicación en el último día de campaña electoral, acompañado por la candidata del PP al Congreso por la provincia, Carmen Fúnez; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, entre otros cargos y representantes del Partido Popular.

El regidor madrileño ha señalado que, pese a haber visitado Ciudad Real en numerosas ocasiones, esta ha sido la primera vez que ha tenido que desplazarse por carretera al no disponer de la posibilidad de hacerlo en tren, una situación que ha utilizado para ejemplificar lo que considera un ejemplo de la "incapacidad de gestionar" del Gobierno central.

"Es la primera vez que no vengo en tren, es decir, me han llevado a 1991", ha lamentado Almeida, quien ha puesto el foco en las personas que dependen diariamente de los servicios ferroviarios para acudir a sus puestos de trabajo, conciliar su vida laboral y familiar o disponer de una mejor calidad de vida.

El alcalde de Madrid ha vinculado esta situación a lo que considera una combinación de "corrupción" y "mala gestión" en el Ejecutivo central, cargando contra los dos exministros de Transportes, José Luis Ábalos y Óscar Puente, y aludiendo a las investigaciones relacionadas con Adif y Renfe.

"No se merecen no poder coger la alta velocidad. No se merecen volver al año 1991", ha insistido, antes de defender la necesidad de contar con "un gobierno que gestione, un gobierno que tome decisiones y un gobierno que sepa garantizar las infraestructuras".

SIN AUTOVÍA ENTRE CIUDAD REAL Y MADRID

Más allá de la situación ferroviaria, Almeida también ha aprovechado su visita a la capital ciudadrealeña para denunciar las carencias de las comunicaciones por carretera, haciendo especial hincapié en la falta de ejecución de la autovía entre Toledo y Ciudad Real.

"No he podido venir en tren, he tenido que venir en coche, pero tampoco he podido venir por autovía a Ciudad Real", ha lamentado el dirigente 'popular', quien considera que no resulta razonable que, en pleno siglo XXI, los ciudadrealeños carezcan de una conexión íntegra por autovía con Madrid y tampoco puedan disponer actualmente de los servicios de alta velocidad.

Para Almeida, la estación ferroviaria de Ciudad Real constituye uno de los lugares que mejor simbolizan el legado que, en su opinión, dejará el Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por la "involución", la corrupción y la incapacidad para ofrecer soluciones a los ciudadanos.

En clave electoral, el alcalde de Madrid ha apelado a los vecinos de la provincia a respaldar este domingo la candidatura encabezada por Carmen Fúnez y ha defendido la experiencia de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia como aval para asumir la Presidencia del Gobierno.

Finalmente, Almeida se ha mostrado confiado en las posibilidades electorales del Partido Popular tras una campaña en la que, según ha afirmado, la formación ha trabajado intensamente para trasladar a los españoles la necesidad de un cambio de Gobierno.

FÚNEZ PIDE ROMPER EL SILENCIO DE LAS ESTACIONES

Por su parte, la candidata del PP al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha denunciado que, más de un mes después del cierre de la línea de alta velocidad, los usuarios siguen sin una fecha de reapertura ni explicaciones por parte del Gobierno, alertando de las consecuencias laborales y familiares que esta situación tiene para más de 3.000 ciudadrealeños.

Fúnez ha asegurado que las estaciones de Ciudad Real y Puertollano llevan más de un mes silenciadas, por lo que ha apelado a los ciudadanos a romper ese silencio este domingo en las urnas.

Asimismo, ha reivindicado el "voto de la memoria" al que aludió Feijóo durante el debate, pidiendo a los ciudadrealeños que no olviden los casos de corrupción, las subidas de impuestos o la falta de agua para los agricultores durante los gobiernos de Sánchez y que apuesten por la alternancia política.