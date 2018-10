Nueva compra de vacunas de la tosferina para garantizar a gestantes

Actualizado 23/11/2015 11:23:35 CET

MADRID/TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que en los próximos días se van a comprar más vacunas de la tosferina, que vendría a sumarse a las 60.000 dosis adquiridas hace unos días, para garantizar la dosis de recuerdo que se da a los niños a los 6 años e inmunizar a la gestantes.

"Desde el ministerio trabajamos para que haya suministro suficiente para que puedan vacunarse tanto a los niños de 6 años como a las gestantes. Hemos ido adquiriendo dosis y en las próximas semanas vamos también a poder adquirir más para que haya suministro y disponibilidad para que las CCAA puedan cumplir con sus calendarios vacunación", ha explicado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, donde ha señalado que la vacunación a los 2, 4, 6 y 18 meses está garantizada.

Asimismo el ministro ha reiterado que "no estamos ante un brote epidémico", y que el fallecimiento en lo últimos meses de tres bebés por esta infección bacteriana "entra dentro del rango habitual de los recién nacidos que fallecen por esta causa". Por tanto, ha pedido "tranquilidad" y recordado que desde su ministerio se ha recomendado a las comunidades autónomas que incluyan en sus calendarios la vacunación a las embarazadas.

Aunque no ha aclarado cuántas vacunas se van a comprar, ha explicado que se verán las necesidades que puede haber para "tener disponibilidad de vacunas suficientes para todas las embarazadas". No obstante, ha querido dejar claro que la falta de vacunas no afecta solo a España ya que es un problema de suministro mundial.

Otra vacuna que también está teniendo problemas de desabastecimiento es la de la meningitis B que fue autorizada para su venta en farmacias por el Ministerio de Sanidad el pasado 1 de octubre. Al respecto, Alonso ha señalado que, en su opinión, "las peticiones han desbordado las previsiones del fabricante, pero el fabricante tiene capacidad para dar respuesta a la demanda del mercado".

En cuanto a la posibilidad de que en un futuro próximo sea incorporada en el calendario vacunal, ha afirmado que los expertos del ministerio "no recomiendan introducirla en el calendario vacunal". "En este asunto tenemos que hacer caso de lo que digan los expertos y no generar alarmas innecesarias", ha advertido, al tiempo que ha afirmado que "la evolución de la vacunas que tienen que estar en el calendario debe estar determinada por los expertos y los científicos".

SANIDAD DENTRO DEL PROGRAMA ELECTORAL

Aunque aún el programa electoral no ha sido presentado, Alonso ha afirmado que "en Sanidad lo más importante es que seamos capaces de caminar hacia un pacto que oriente nuestra sanidad. La sanidad tiene que cambiar para girar entorno al paciente, que tenga un mayor protagonismo; y para integrar de una manera adecuada las distintas necesidades sanitarias y sociales. Hay que caminar hacia una integración socio-sanitaria, cuando la población está creciendo y la carga de la enfermedad se dirige sobre todo a los crónicos".

"Hay que buscar también ir mejorando la cohesión del sistema y, por tanto, favorecer que pueda haber movilidad dentro de España y que este garantizada la asistencia sanitaria y el acceso a la sanidad para la población en los distintos puntos del territorios nacional", ha añadido.

Así, ha asegurado que el programa llevará la financiación sanitaria y medidas para poder garantizarla, así como para mejorar la situación de los profesionales, que "son el elemento que hacen que nuestros sistema tenga calidad".

En cuanto a la atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular, ha reiterado que hay que dar sanidad a todas las personas con problemas de salud. "Estamos a favor de la asistencia. Atención sanitaria sí, tarjeta sanitaria no", ha aclarado, afirmando que el objetivo es que sean atendidos mediante programas sociales diseñados para darles asistencia sanitaria que "garantice que se les atiende exactamente igual que a cualquier otra persona".