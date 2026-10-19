Ampliar cribado a mujeres de 40 años y más atención a las secuelas, peticiones de pacientes de cáncer de mama en C-LM

Acto organizado por Amuma con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ampliar el cribado a mujeres de entre 40 y 44 años, prestar más atención a las secuelas que dejan los tratamientos y más investigación, son algunas de las peticiones que las diferentes asociaciones que trabajan con mujeres que han sufrido cáncer de mama en la región han elevado este 19 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional contra esta patología.

En Ciudad Real, la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha (Amuma), Sonia Marchán, ha centrado su manifiesto en la realidad que viven las mujeres durante y después de la enfermedad. Desde su doble condición de representante de la asociación y paciente, ha recordado el impacto que supone recibir el diagnóstico y la necesidad de visibilizar unas secuelas que no siempre resultan evidentes.

"El cáncer de mama de rosa no tiene absolutamente nada" ha afirmado Marchán, aludiendo a las dificultades que acompañan a los tratamientos, como el dolor, la fatiga, el linfedema, la pérdida de autoestima, los problemas laborales y el miedo a una posible recaída.

La presidenta ha destacado que, aunque los avances médicos han mejorado la supervivencia, todavía existen importantes retos en materia de detección precoz, investigación y atención integral. Entre las principales reivindicaciones de Amuma figuran estudiar la ampliación del cribado a mujeres de entre 40 y 44 años, mejorar el acceso a la reconstrucción mamaria en la provincia, reforzar la atención a las secuelas y garantizar recursos para la investigación del cáncer metastásico.

Marchán también ha insistido en que el final de los tratamientos no supone necesariamente el fin de la enfermedad y sus consecuencias. "Sobrevivir es importantísimo, pero vivir bien también lo es", ha subrayado, al defender una atención que contemple las necesidades físicas, emocionales y sociales de las pacientes. Asimismo, ha reclamado mayor reconocimiento y financiación estable para las asociaciones, cuyo trabajo complementa la asistencia sanitaria.

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, tras reivindicar la importancia de la detección precoz, ha animado a las mujeres a participar en los programas de detección precoz, cuyo impacto en el diagnóstico temprano resulta fundamental para mejorar el pronóstico y reducir el sufrimiento asociado a la enfermedad.

Fernández, que ha participado en la lectura del manifiesto organizado por Amuma, ha indicado que el grado de participación alcanza el 97 por ciento de las mujeres citadas, una cifra que evidencia la importancia de la prevención y la confianza en estos programas.

En concreto, durante el pasado año fueron citadas aproximadamente 36.500 mujeres en la provincia y acudieron a la prueba unas 35.300. Estas exploraciones permitieron detectar 112 casos de cáncer de mama, de los que el 86 por ciento se encontraba en una fase inicial

Mientras, la concejal de Educación, María José Escobedo, ha agradecido a Amuma el apoyo que presta a las mujeres que afrontan un cáncer de mama, una labor que considera fundamental para hacer frente a las consecuencias de la enfermedad más allá del tratamiento médico

La vicepresidenta quinta de la Diputación, Patricia Saldaña, ha visitado la mesa informativa instalada por la asociación en la plaza de la Constitución, frente al Palacio Provincial, donde les han entregado a las voluntarias la colaboración de la Corporación provincial y les han agradecido su implicación y compromiso con las mujeres afectadas por esta enfermedad.

Desde Puertollano, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reconocido el compromiso de la Asociación Santa Águeda. Allí ha remarcado el trabajo de todas los profesionales y las voluntarias de esta entidad en el acompañamiento a pacientes de cáncer de mama y en la sensibilización social para avanzar en concienciación, investigación y atención.

En Alcázar de San Juan, el presidente de la asociación a nivel local, Enrique Lubián, ha animado a las mujeres a prestar atención a los cambios en sus mamas y a acudir a los profesionales sanitarios ante cualquier señal de alerta.

Mientras, la alcaldesa, Rosa Melchor, ha insistido en la importancia de mantener una colaboración constante entre las administraciones públicas y las entidades sociales.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Tomelloso, donde se ha celebrado el acto conmemorativo, la presidenta de su Junta Local, Mar Morcillo, ha explicado que la conmemoración pone este año el acento en la importancia de la escucha activa a las personas enfermas y a sus familias.

Una responsabilidad que, según ha señalado, implica a amigos, familiares, docentes, instituciones y profesionales sanitarios, puesto que escuchar y prestar atención a sus necesidades constituye la mejor manera de ayudar.

ALBACETE

En Albacete, la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de mama y ginecológico (AMAC), Llanos Sánchez, ha puesto en valor el trabajo que la entidad desarrolla durante todo el año, especialmente mediante charlas y actividades que les permiten desplazarse hasta los pueblos y acompañar a las mujeres en su propio entorno.

"Hoy, aparte de llenar las huchas, que este año es mucho más importante que nunca, está el abrazo, el sentirnos arropadas, el sentir que no estamos solas, como dice nuestro lema", ha expresado una de las responsables de esta asociación, que integra a unas 300 mujeres en distintos municipios de la provincia.

La presidenta ha explicado que la cuestación adquiere este año una relevancia especial por el reto económico que supone el futuro centro de rehabilitación oncológica, un proyecto que la asociación afronta con determinación y con la confianza puesta en el respaldo de la sociedad albacetense.

Sobre este centro, destinado a ampliar los servicios de acompañamiento, recuperación y mejora de la calidad de vida de las personas que atraviesan o han atravesado la enfermedad, el vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, ha expresado la disposición de la Institución provincial a realizar un esfuerzo extraordinario para contribuir a hacerlo realidad.

En los actos organizados por la asociación en la capital albaceteña también ha participado el delegado de la Junta de Comunidades, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha subrayado el importante papel que AMAC desempeña en la sociedad y ha puesto en valor la importancia de la labor que realizan en todas las etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la recuperación. Así como en la defensa de los derechos de las mujeres afectadas.

En términos parecidos, el alcalde, Manuel Serrano, ha agradecido que esta asociación salga a la calle para recordar que éste es un problema de la toda la sociedad, que ha de implicarse en el modo de afrontarlo y en mejorar la calidad de vida de las afectadas y sus familias".