Andrés Rábago, más conocido como El Roto, será nombrado Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha

Archivo - El dibujante y humorista gráfico, Andrés Rábago García, conocido como 'El Roto', interviene en la inauguración de la exposición de Chumy Chúmez y el Roto sobre la libertad de expresión, en la Fundación Carlos de Amberes, a 14 de diciembre de 202 - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andrés Rábago, más conocido como El Roto, y uno de los dibujantes, pintores y viñetistas españoles más importantes de las últimas décadas, será nombrado Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha durante el acto institucional del Día de la Región de 2027.

Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la firma de un convenio de cesión de obras con Andrés Rábago, en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno castellanomanchego.

Ha sido en este contexto donde García-Page ha asegurado que para él, como presidente, sería "un enorme honor" que El Roto aceptará ser Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha. Sería, ha afirmado, "una forma de agradecer tu enorme generosidad con Castilla-La Mancha y con Toledo".

"Lo que realmente queremos contar entre nuestra gente ilustre a gente que realmente nos ha aportado y nos nos hace mejores y esto sinceramente en tu caso es de una manera muy peculiar", ha zanjado.