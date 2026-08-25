AnimaNaturalis se suma a la petición de suspensión de la actividad infantil con bueyes en Santa Cruz de la Zarza

Cartel con la programación de las fiestas patronales de Santa Cruz de la Zarza. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AnimaNaturalis Internacional ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) para solicitar la suspensión o, al menos, la prohibición de cualquier participación activa de menores en la actividad denominada 'Exhibición de minibueyes', prevista para este jueves 27 de agosto a las 11.00 horas.

La Fundación ha trasladado su sospecha de que tras la convocatoria se oculta en realidad un encierro infantil, pese a no presentarse como un festejo taurino, según ha informado a través de un comunicado. En este sentido, apuntan que según la convocatoria, los animales realizarán un recorrido desde la Casa del Gallo hasta la Plaza, lo que implica su desplazamiento por vías públicas.

"Queremos saber qué se ha autorizado exactamente y, sobre todo, si se ha autorizado que los menores corran junto a los animales, delante de ellos o detrás", ha trasladado la abogada y representante legal de AnimaNaturis, Cristina Ibáñez. "La experiencia nos demuestra que una actividad puede ser presentada administrativamente como una exhibición o una trashumancia y terminar desarrollándose de una manera completamente distinta", ha añadido Ibañez.

Desde la Fundación apuntan que existe el precedente de una actividad presentada como una 'trashumancia urbana' en la localidad de Nules en agosto de 2022, en la que los menores corrieron delante, detrás y a los lados de los animales. En esa ocasión, AnimaNaturalis denunció

Un precedente ya denunciado por AnimaNaturalis denunció el riesgo que suponía para los menores y de que el desarrollo efectivo de la actividad excedía las condiciones que cabía entender amparadas por la autorización concedida.

"En Nules ya vimos lo que puede ocurrir cuando se presenta una actividad con bovinos como una simple exhibición o trashumancia y después se permite que los niños corran alrededor de los animales. No queremos esperar a que vuelva a ocurrir para actuar", ha señalado Ibáñez.

AnimaNaturalis ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza que facilite la autorización o título habilitante de la actividad, así como la documentación presentada por los organizadores, el recorrido autorizado, las medidas de seguridad y las condiciones de participación de los menores.

La organización pide que se aclare expresamente si los niños y las niñas pueden correr delante, detrás o junto a los animales durante el recorrido, qué edad mínima se exige para participar y qué medidas específicas se han previsto para proteger a los menores.

También ha solicitado información sobre los animales que participarán, su procedencia e identificación, así como las medidas adoptadas para garantizar su bienestar durante el transporte, manejo y desarrollo de la actividad.

"Si se trata de una exhibición, debe desarrollarse como tal. Lo que no puede ocurrir es utilizar esa denominación para organizar en la práctica una actividad en la que niños y niñas corran junto a animales bovinos en movimiento", ha concluído Ibáñez.