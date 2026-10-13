El año hidrológico 2025-2026 finaliza en la demarcación del Tajo marcado por la gestión de fenómenos meteorológicos

Compuertas de Cazalegas. - CHT

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha hecho balance del año hidrológico 2025-2026 (del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026), que ha estado marcado un año más por los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático.

La cadena de borrascas consecutivas, registradas en enero y febrero, aumentó el volumen de agua embalsada en la cuenca del 62 % al 83% hasta los 9.178,59 hm3. Esta cifra se aproxima al máximo histórico del 86% registrado el año pasado. A fecha de hoy, el volumen total de agua embalsada en la cuenca se encuentra aproximadamente al 54% con 5.989,06 hm3.

La correcta gestión de la laminación de los embalses de la cuenca durante las avenidas, coordinada por el comité permanente de desembalse de la CHT, impidió daños significativos a personas y bienes mediante la reducción significativa de los caudales de salida respecto a los caudales de entrada, ha informado la CHT en nota de prensa.

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo emitió más de 2.000 avisos hidrológicos en tiempo real que contribuyeron a la gestión realizada por las comunidades autónomas por la activación de sus Planes Especiales de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.

Las importantes precipitaciones y consecuentes aportaciones en la cabecera del Tajo permitieron por segundo año consecutivo, desde 1997, la apertura del trasvase Entrepeñas-Buendía en lámina libre con unos 12m3/s iniciales, hasta un máximo de 40m3/s.

PRECIPITACIONES EN LA CUENCA DEL TAJO

La lluvia acumulada registrada desde el inicio del año hidrológico es 593,5 litros/m2 y coincide con el percentil 67, lo que significa que en el 33% de los años hidrológicos de la serie histórica de referencia (1980-2026) ha superado esta cantidad de lluvia.

En el ámbito de toda la cuenca, el volumen total de precipitación alcanzó los 33.103,6 hm3, una cifra inferior a los 36.200,4 hm3 registrados en el anterior año. Las precipitaciones durante el año hidrológico se concentraron en determinados meses (noviembre, febrero y marzo), presentando en el mes de febrero valores excepcionalmente altos que alcanzaron los 136,3 litros/m2.

INDICADORES DE ESCASEZ Y SEQUÍA

El objetivo del indicador de escasez es permitir la identificación objetiva de situaciones coyunturales de dificultad para atender a las demandas de agua en las distintas unidades territoriales de la cuenca del Tajo.

El estado global de la cuenca ha sido de normalidad durante todo el año hidrológico 2025-2026. Sin embargo, las altas temperaturas y demandas de agua durante la época estival han provocado la activación del estado de prealerta por escasez en el abastecimiento de Cáceres desde julio y en los abastecimientos del Sorbe, Béjar y Santa Lucía desde septiembre.

El indicador de sequía permite la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural que pueden producir deterioros temporales en el estado de las masas de agua e importantes reducciones en los caudales de los ríos.

El estado global de la cuenca ha sido de ha sido de ausencia prolongada de sequía. sin embargo, el sistema Bajo Tajo en el que se activó en el mes de septiembre el estado de sequía prolongada por las escasas precipitaciones registradas y posteriormente en Tiétar, Tajo Izquierda y Henares.

Las lluvias registradas en las últimas semanas, así como las previsiones meteorológicas, favorecerán la recuperación del estado de normalidad en todas las unidades territoriales de escasez y sequía.

En el año hidrológico 2025-2026, las precipitaciones en forma de nieve más significativas tuvieron lugar en el mes de febrero, alcanzándose, puntualmente, un volumen de agua en forma de nieve estimado en 75 hm3. Esta cifra duplicó el máximo de la media histórica de los últimos 10 años y se situó 15hm3 por encima del máximo registrado en el pasado año hidrológico.

Este incremento no tuvo continuidad debido a la subida de temperaturas que favoreció un deshielo rápido y una pérdida generalizada del volumen acumulado. Además, sucedió un episodio de menor magnitud en marzo. El valor máximo de reserva puntual registrado durante el año hidrológico 2026-2027 superó el máximo medio de los valores medidos en los últimos 21 años, mientras que el valor acumulado anual ha sido inferior al de la media histórica.