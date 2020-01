ANPE y STE animan a las familias de Castilla-La Mancha a matricular a sus hijos en centros públicos

Publicado 28/01/2020 13:16:50 CET

TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Anpe y STE han animado este mates a las familias de Castilla-La Mancha a matricular a sus hijos en centros públicos, ya que el próximo lunes 3 de febrero comienza el plazo del proceso de admisión de alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos para el curso 2020/20121 en la región.

En este sentido, en nota de prensa, ANPE indica que la Enseñanza Pública garantiza plenamente el derecho a la Educación de todas las personas, es sinónimo de calidad e igualdad de oportunidades y además cuenta con los profesionales mejor formados.

Ha iniciado, al igual que en otros cursos, la campaña 'Matricula a tus hijos en Centros Públicos', con la que el sindicato mayoritario de la Enseñanza Pública en la región, quiere trasladar a la sociedad que es la Educación Pública la que realmente garantiza la igualdad de oportunidades --llegando a todos los alumnos independientemente de si residen el medio rural o urbano-- y ofrece una educación de calidad, propiciada por docentes que sí han participado en procesos selectivos.

Además, para que no se perjudique a la Enseñanza Pública, ANPE exige ante la renovación o ampliación de los conciertos educativos, que no se suprima ni una sola unidad en la Enseñanza Pública mientras se mantienen o amplían conciertos educativos y que solo se subvencionen aulas en centros concertados, si los centros públicos no pueden dar respuesta a la demanda de escolarización.

Por todo ello, pide la complicidad de la sociedad para que matricule a los menores en la Educación Pública, respaldando así a los centros educativos públicos y la labor y profesionalidad de sus docentes; auténticos avales de la calidad educativa para todas las familias.

Por último, demanda que se aumente la inversión en Educación para dotar a los centros educativos públicos de todos los recursos necesarios, personales y materiales, que permitan revertir totalmente los recortes sufridos durante estos últimos años en la región.

PRINCIPAL NOVEDAD

De su lado, STE señala que la principal novedad este año es que el adelanto de evaluación extraordinaria de septiembre a junio en la ESO, Bachillerato y FP hará que la matricula ordinaria se cierre el 10 de julio.

"Creemos que esta es la única mejora que traerá este importante cambio organizativo en el ámbito educativo, porque la experiencia de los pilotajes de los dos últimos años es que se reduce las clases ordinarias para el alumnado que aprueba una materia, se aumenta el absentismo y los centros se convierten más en centros lúdicos que académicos. Los resultados obtenidos por el alumnado con materias pendientes, una mejora en algunos niveles de la ESO, no justifican este cambio", añade.

En Albacete Capital, según indica, la gran novedad es que en el curso 2020-21 es que comenzará a ofertarse plazas para el alumnado en el colegio númeo 36 que hay en el barrio de Imaginalia. "La Delegación Provincial de Educación nos ha informado que su intención es ofertar una línea desde infantil 4 años hasta 3º de primaria, y dos en infantil de 3 años. Es una propuesta que dejan abierta a espera de conocer el resultado del proceso de matriculación, de forma que podría ampliarse la oferta según la demanda".

Según indica, este año parece que finalmente se va a cumplir la normativa de ratio en primaría, lo que provocará un aumento de grupos en 5º y 6º de primaria. "Sin embargo, parece que no se va aplicar la Ley de presupuestos 1/2016 que establecía una ratio máxima de 32 alumnos en Bachillerato, ni el Real Decreto 132/2010, que establece los requisitos mínimos para Bachillerato, y donde se determina que los centros tendrán como máximo 35 alumnos por aula en Bachillerato", ha lamentado.

Por ello afirma que es necesario el aumento de inversión en la educación pública. Además, ha transmitido todo el apoyo al profesorado de la educación pública, y anima a todas las familias a elegir los centros públicos para la educación de sus hijos. "Matricula a tus hijos en la escuela pública por la igualdad de oportunidades y sin dejar a nadie atrás".