Aprobado el convenio entre Diputación y Ayuntamiento Cuenca para que los bomberos de la capital salgan a la provincia

CUENCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de mayo de la Diputación de Cuenca ha aprobado este miércoles con 14 votos a favor (13 del PSOE y 1 de Cuenca nos Une) y con 11 votos en contra (del PP) el convenio de colaboración entre la institución y el Ayuntamiento de Cuenca para que los bomberos de la capital hagan salidas a la provincia.

El convenio, según ha explicado el diputado Joaquín González Mena, llevará a cabo una aportación de 236.000 euros para que los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca presten servicio a un tercio de la provincia de Cuenca, un total de 77 municipios.

Este acuerdo "va a permitir reducir de manera importante" los tiempos de respuesta que reciben los 16.000 vecinos y vecinas que viven en estas localidades de la Serranía y la Alcarria, que suponen un 8 por ciento de la población total de la provincia.

El diputado 'popular' Daniel Pérez Osma pidió durante el debate que se procediera a la apertura del retén de la capital que el anterior ejecutivo, que lideró Benjamín Prieto, construyó en la capital y así no firmar este convenio, creándose una red propia de la Diputación.

González Mena le ha replicado durante el debate que el parque que se construyó en la capital "no tenía evaluación de riesgos, suponía desdotar de plazas los otros parques y no suponía la creación de nuevos puestos, solo iba a contar con 3 bomberos por turnos", por lo que no se ha considerado su reapertura.

"El convenio con el ayuntamiento es una pieza más para seguir con la planificación de este equipo de Gobierno de dar seguridad a todos los ciudadanos de la provincia de Cuenca", ha explicado el diputado socialista.

NO ES DEFINITIVO, PERO SERVIRÁ BIEN

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha reflexionado antes de la votación que el jefe del servicio técnico dijo que no se podía abrir el parque de la capital que se construyó en la anterior legislatura por una serie de deficiencias que presentaba.

Ha asegurado que esta "no es una solución definitiva, pero mientras tanto este convenio va a servir bien, y como prueba de ello son los intentos que en la anterior legislatura de aprobar un convenio entre las dos instituciones" --gobernadas ambas por el PP--.

"Es una urgencia y una necesidad, los tiempos de respuesta en la alcarria y la serranía son inadmisibles, me ahorraré el calificativo". "Lo importante es que ese servicio se preste en las mejores condiciones, además este convenio ya funcionó durante muchos antes, por lo que se justifica ahora plenamente". "Hay una voluntad mutua por ambas partes", ha proseguido añadiendo Martínez Chana, agradeciendo al alcalde Darío Dolz el gran trabajo que han hecho durante estos meses.

"Es de sentido común que los bomberos que tenemos en la capital puedan servir a los vecinos de los pueblos cercanos. El convenio se justifica con los 16.125 vecinos de los 107 núcleos de población que están incluidos en el convenio en la protección de su seguridad y sobre todo de derechos".

"Es un primer paso temporal de cara a la futura construcción de los parques de Priego y Cañete, porque obviamente queremos una red propia, y por ello hoy se da un paso importante, porque estamos garantizando la seguridad de muchos ciudadanos de la provincia que, si aún no cumple con el 100% de lo que queremos conseguir, mejora lo que teníamos ahora mismo".

Finalmente, el pleno de la Diputación ha aprobado el convenio con los 14 votos a favor de PSOE y CNU y los 11 votos en contra de PP.