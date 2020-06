Artículo de opinión de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, sobre el Corpus Christi

UN CORPUS QUE NO OLVIDAREMOS

La ciudad de Toledo vive hoy un día del Corpus singular. Nuestras calles no amanecen engalanadas, entoldadas ni alfombradas de tomillo. Nuestros niños no participaron ayer en la ofrenda floral, ni siguieron alborozados el desfile de la tarasca y los gigantones. Los muros de la Catedral no estarán revestidos con sus tapices flamencos y la Custodia de Arfe no recorrerá triunfante las principales calles del Casco Histórico. Va a ser triste pasear por la carrera procesional sabiendo que este año 2020 no estamos celebrando nuestra Semana Grande.

La responsabilidad ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 nos obliga a aparcar la actividad festiva y mantenernos unidos para que este paréntesis sea pronto superado.

El Corpus Christi de Toledo es la expresión más genuina de nuestra identidad comunitaria. En el mismo se condensan lo mejor de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestros sentimientos y de nuestra forma de ser. Cada año, toda la ciudad se conjura para que este esperado jueves sea el día más brillante del calendario local.

En torno al Corpus, todos lo sabemos bien, giran muchos de nuestros mejores recuerdos personales, familiares y colectivos. Cuanto está ocurriendo en este año también será recordado en el tiempo y las crónicas recogerán este 11 de junio como una fecha excepcional en siglos, significando que por razones sanitarias los toledanos y toledanas no pudimos disfrutar de nuestra fiesta mayor.

Hace una semana concluyó en Toledo el luto oficial decretado por el gobierno de España para honrar a cuantas personas han fallecido a causa del coronavirus. Nunca los olvidaremos. Como tampoco lo haremos con quienes desde hace tres meses están trabajando muy duro para que todos nos hayamos sentido seguros y, poco a poco, estemos ganándole la partida a la pandemia.

Pido a todos los toledanos y toledanas que hoy tengamos un recuerdo muy especial, otro más, con todos ellos. Si este maldito virus no hubiese irrumpido de manera tan cruel en nuestras vidas, hoy disfrutaríamos junto a ellos nuestro Corpus. Y unidos, un año más, reivindicaríamos la grandeza de una fecha en la que Toledo se hace más universal que nunca y millones de personas en todo el mundo nos admiran y envidian. Hagamos posible cada uno de nosotros, desde nuestra intimidad y recogimiento, que este espíritu, aunque no sea igual que siempre, permanezca en nuestros sentimientos.

Y para no olvidar el día que es y cuanto significa, de buena mañana, como todos los años, las bombas reales anuncian a todos los toledanos y toledanas que hoy es jueves de Corpus. Al escucharlas debemos pensar que la grandeza y fortaleza de una comunidad se pulsa tanto en sus grandes solemnidades como cuando debemos afrontar los retos más duros.

Hoy nos encontramos en uno de esos momentos difíciles y puedo decir, muy orgullosa, que los vecinos de nuestra capital estamos dando un gran ejemplo de responsabilidad y de compromiso con el bien común. Continuar haciéndolo y pensar que con ello, aunque nos hayamos visto obligados a vivirlo de una manera tan diferente, contribuimos a que este Corpus también sea enriquecedor para todos.

Con la mirada puesta ya en la Semana Grande de 2021, os deseo a todos lo mejor en este día del Corpus Christi y os pido que sigamos siendo responsables y prudentes para que cuanto hemos avanzando no se pierda.

Milagros Tolón Jaime

Alcaldesa de Toledo