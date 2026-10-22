El artista Andrés Rábago, conocido como El Roto, dona a Castilla-La Mancha 301 obras entre dibujos y óleos - JCCM

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado un convenio de cesión de obras con el artista Andrés Rábago, conocido como El Roto, mediante el cual un total de 301 piezas, entre dibujos y óleos, valoradas en más de dos millones de euros, pasan a formar parte del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma.

Las obras cedidas abarcan las tres vertientes creativas de Andrés Rábago: OPS, El Roto y su producción pictórica firmada con su propio nombre. A través del dibujo y el humor gráfico, el artista ha construido una mirada crítica, irónica y comprometida sobre la sociedad española y sus transformaciones a lo largo de las últimas décadas, mientras que sus óleos muestran una faceta más introspectiva y contemplativa, caracterizada por la búsqueda de la luz, el silencio y la reflexión sobre la condición humana.

Andrés Rábago García, conocido artísticamente como El Roto, nació en Madrid en 1947 y es uno de los grandes referentes del humor gráfico y la ilustración en España. Comenzó su trayectoria profesional durante los últimos años del franquismo bajo el seudónimo de OPS, con dibujos de carácter surrealista y una marcada crítica social.

Posteriormente adoptó el nombre de El Roto, con el que ha desarrollado una extensa carrera en medios de comunicación como Diario 16 y El País, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles del periodismo gráfico español. Paralelamente, ha cultivado la pintura bajo su propio nombre, desarrollando una obra de carácter simbólico y contemplativo. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ilustración en 2012, que avalan su contribución a la cultura y al pensamiento crítico.

El jefe del Ejecutivo regional ha explicado que los dibujos y los óleos de 'El Roto' irán al futuro Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha, en el convento de Santa Fe en la ciudad de Toledo, cuya apertura está prevista para principios del próximo año.

Un museo que, según, ha dicho el presidente autonómico, "va a promover una obra de culto. Va a ser un espacio de culto. Importante y de referencia para grandes públicos, pero particularmente para un sector que tiene un mismo nivel de compromiso social y crítico, que me da la impresión va a ser muy útil y necesario en los tiempos futuros. Y no tan futuros, quizás demasiado cercanos".

SANTA FE, UN ESPACIO NO CONVENCIONAL

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que al futuro Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha, irán otras firmas que "darán sentido al mosaico maravilloso que va a significar el espacio de Santa Fe y que va a permitir que mucha gente quiera conocer arte significativo y distinto, de valor y, al mismo tiempo, no convencional".

García-Page ha mostrado su agrado ante la decisión de 'El Roto', de elegir Castilla-La Mancha, y en concreto la ciudad de Toledo, para ceder su obra. "Estamos hablando de poder contar en Castilla-La Mancha con algo que solo va a haber aquí", ha explicado al tiempo que ha argumentado que, con los trabajos artísticos de este dibujante, Toledo acogerá también "la historia más reciente, más actual, con mucha perspectiva, porque él, además, sigue trabajando". Del mismo modo ha reconocido en la obra de este artista un reflejo "en tiempo real de lo que está pasando y, por tanto, que termine su obra siendo historia misma".

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, también ha acompañado al presidente de Castilla-La Mancha en la firma del acuerdo de cesión del conjunto de la obra de este artista madrileño.

Pastor ha destacado que este gesto supone una aportación extraordinaria al patrimonio artístico regional y permitirá que el conjunto de la ciudadanía pueda disfrutar de la obra de uno de los grandes referentes del humor gráfico, la crítica social y la creación artística contemporánea en España.