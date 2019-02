Asociaciones de vecinos de C-LM, preocupadas por el auge de casas de apuestas y el "peligro" que conlleva a la juventud

Publicado 10/02/2019 10:48:39 CET

Distintas asociaciones de vecinos de Castilla-La Mancha, consultadas por Europa Press, han mostrado su "preocupación" por la proliferación de casas de apuestas en los últimos tiempos en sus barrios, un fenómeno que sobre todo ha llegado a las capitales de provincia. Los vecinos alertan del peligro que conlleva para la sociedad, sobre todo para los más jóvenes, y piden regular su apertura y su publicidad.

Desde Toledo, la Federación de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano' asegura que el problema del auge de las casas de apuestas en los últimos tiempos no es un tema que la federación haya abordado en profundidad, aunque reconoce que es una cuestión que les "preocupa" porque se están instalando cerca de la estación de autobuses o institutos.

Precisamente en el entorno de la estación de autobuses, según ha advertido la presidenta de la federación, Eva Perea, hay dos locales de casas de apuestas pegados. Del mismo modo, considera que la administración no está poniendo "muchos medios" para hacer frente a este fenómeno, algo que puede ser --ha dicho-- por el hecho de que la legislación "va por detrás".

Ha admitido que desde la federación no han mantenido ninguna reunión con el Ayuntamiento para tratar este tema y ha lamentado que "las máquinas recreativas" a las que la juventud acudía en tiempos pasados se hayan sustituido por las casas de apuestas, un fenómeno "mucho más peligroso" que comenzó con las apuestas o juego 'online'.

También ha criticado que figuras famosas presten su imagen para promocionar juegos de azar on-line y ha pedido regular la publicidad de las casas de apuestas.

ALBACETE

En Albacete son varios los barrios que han notado una proliferación de los locales de juegos y casas de apuestas en los últimos años. Uno de ellos es el de El Pilar, donde el presidente de la asociación de vecinos, Francisco Hurtado, afirma que tienen controlados, por lo menos, cuatro o cinco, pero seguro que "hay alguno más".

Hurtado considera que su proliferación también obede a que son establecimientos que "por fuera parecen cafeterías" y "no son perceptibles, no se notan como ocurría antes con las máquinas tragaperras en los bares, que eran tan ruidosas".

Admite que sí que están "preocupados" por este asunto, sobre todo, asegura, porque "es un peligro grande para la gente joven, que sin darse cuenta entra en este mundo y se pueden enganchar". Lo achaca a que "en tiempos de poco trabajo, se busca una oportunidad de ganar dinero donde sea".

Desde esta asociación vecinal, sin embargo, no han hecho ninguna acción relacionada con estos negocios, aunque se muestran partidarios de "tener que hacer hincapié", aunque eso sí, a un nivel más general.

"Habrá que plantearse pedirle a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA) que haga una encuesta entre las asociaciones para ver su postura ante esta proliferación y, a partir de ahí, programar charlas o lanzar alguna campaña de concienciación" porque, afirma Hurtado, "entre todos tendremos más fuerza que una sola asociación".

En ese momento "se podría invitar también a los políticos y pedirles que sean más restrictivos a la hora de conceder las licencias".

CUENCA

De su lado, Mari Carmen Checa, presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Casablanca en Cuenca ha declarado que de momento ellos no han tenido "ningún problema" con las casas de apuestas. Ha indicado que hace unos años se abrió un primer salón de juegos en la calle Paseo San Antonio, y en recientes fechas se ha abierto otro justo en el local de al lado, desconociendo si se trata de una ampliación del primero o de otro nuevo.

"De momento no podemos decir que las casas de apuestas hayan sido un problema para el barrio, porque ningún vecino me ha trasladado quejas sobre ruidos o altercados", ha declarado Checa. "Los problemas vienen cuando se forman peloteras, que se peguen en la entrada, o que den escándalo a los vecinos, pero es que aquí es como si no estuvieran, no dan problemas, no pasa nada, están las apuestas como si estuvieran en cualquier bar, ha proseguido.

Por otro lado, dado que aún hay pocos locales de este tipo en el barrio, la Asociación no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de la capital por este asunto, "porque de momento está como en oscuro", ha indicado. "Si vemos que van a ir abriendo más centros de apuestas, llegará un momento que diga 'hasta aquí hemos llegado' y más aún si los abrieran a la puerta de un colegio, porque tenemos niños", ha advertido Checa.

Sí ha pedido "moderación" en la apertura de locales de juego en la capital porque, a su juicio, "Cuenca no debería dedicarse a esto, porque ahí se juega el dinero, y lo que más miedo me da es la juventud". En esta línea también ha pedido que se vigile la

edad de las personas que pueden entrar a este tipo de locales.

CIUDAD REAL

Los vecinos de Ciudad Real aún no ven como un problema la proliferación de los locales de apuestas en la ciudad, pero muestran su preocupación por lo que pueda deparar en un futuro, tal y como han trasladado a Europa Press los representantes de varias entidades vecinales.

El barrio del Torreón es el que más concentración de locales de este tipo tiene en sus calles de toda la ciudad, y se da la circunstancia de que también tiene una alta concentración de locales nocturnos y negocios de hostelería.

Desde la Plataforma en defensa de los vecinos de la zona de el Torreón, que abogan por "el descanso y la tranquilidad de los vecinos", no tienen conocimiento de "ningún hecho concreto de alteración de orden público ni de molestias concretas por producción de ruidos", pero han resaltado el hecho de que en un área de menos de un kilómetro de diámetro hay cuatro locales y cinco centros educativos de diversos niveles. "Se está produciendo una concomitancia entre este tipo de locales y gente joven", han añadido.

En este sentido, han expresado su preocupación por esta afluencia de jóvenes como "público más asiduo", por la cercanía a los centros educativos de estos locales, así como los problemas de seguridad ciudadana que se pueden generar al atraer a más público a la zona, que gasta en los locales de copas el dinero ganado previamente. La solución la ven en la regulación de este tipo de establecimientos.

Un hecho en el que coincide el presidente de la Asociación de Vecinos de este mismo barrio, José Luis Huertas, que ha incidido en que en poco tiempo ha pasado de ser alegal y no se podía hacer publicidad a haber mucha. Una regulación que, en palabras de Huertas, debería ser "muy delimitada, muy seria y sobre todo que se controle".

Huertas ha explicado cómo en los últimos tiempos sí han notado una proliferación de este tipo de establecimientos y aunque "hasta ahora" no se tiene constancia de "una problemática determinada" sí que se temen "que los habrá" ya que "parece que no hay criterios de apertura".

GUADALAJARA

Desde la Asociación 'La Amistad' de Guadalajara, Belén Palero, su administradora, ha reconocido que este tema no ha sido tratado nunca en la agrupación pero a nivel individual sí considera que es algo que habría que regular mejor porque no sólo puede generar problemas en los jóvenes sino entre los mayores, y de hecho "los ocasiona".

Palero cree que es un problema que se da en todas las edades y sí han detectado más salas de juegos en la ciudad pero "también se da por Internet y tampoco se controla".

TALAVERA DE LA REINA

En el caso de Talavera de la Reina, la proliferación de casas de juego y apuestas se ha notado en los últimos años en la ciudad, aunque por el momento no está ocasionando problemas de convivencia destacables en las zonas donde están ubicados, según han señalado desde las asociaciones de vecinos consultadas por Europa Press.