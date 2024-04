Ayuntamiento, Fedeto y Plataforma Sudoeste Ibérico unen fuerzas para solicitar rapidez y soluciones al AVE Madrid-Lisboa

TOLEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y la Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico en Red han mostrado este miércoles su unidad de acción para solicitar al Gobierno central rapidez y soluciones en la ejecución de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa.

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles en declaraciones a los medios antes de la reunión que han mantenido, el coordinador Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico, Antonio García, el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

El coordinador de la Plataforma ha puesto de manifiesto la preocupación que existe en Europa por el hecho de que la conexión entre Madrid y Lisboa no se esté llevando a cabo, lamentando que se haya pospuesto hasta 2032 la llegada de la alta velocidad al país luso.

Asimismo, ha indicado que en la reunión de hoy su objetivo es conocer si el estudio informativo Madrid-Oropesa --al que esta Plataforma presentó alegaciones-- está resuelto. "Queremos saber si se va en esa línea porque desde que nosotros presentamos las alegaciones hace tres años nos dijeron que algunas no estaban casi ni contempladas porque pronto habría una solución", ha añadido.

"Hasta que no conozcamos en detalle qué supone ese retraso y a qué se refiere tampoco queremos hacer ningún tipo de juicio de valor sobre si la solución propuesta o no propuesta nos parece adecuada dentro de lo que nosotros pretendemos", ha apuntado, para agregar que la intención de la Plataforma es que se avance.

Finalmente, ha indicado que la Plataforma celebra en Madrid el 6 de mayo una nueva convocatoria en Madrid sobre este trazado de la alta velocidad, a la que esperan "una amplia participación" de agentes e instituciones porque "o vamos unidos y con el mayor consenso posible o las discrepancias se usarán como pretexto para retrasar de manera indefinida las decisiones".

FEDETO PIDE QUE SE ACELERE

De su parte, el presidente de Fedeto ha indicado que la Federación reclama rapidez por parte del Gobierno central para que adopte las decisiones oportunas para que el AVE a Lisboa se acelere "de la máxima manera posible".

"Toledo es un enclave que aporta mucho valor a la propia línea y no entendemos también cualquier otra posición que no sea esta", ha añadido en alusión a lo declarado por la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarca que pide que no haya desvío de esta línea a la capital regional.

"Lo único que pedimos es al Gobierno central que tome ya las decisiones que se tienen que tomar", ha sostenido, para cargar contra el retraso de esta infraestructura hasta 2032 como ha manifestado el Gobierno español y afirmar que esto no es algo deseable. "Parece de broma", ha agregado.

TOLEDO, "HERRAMIENTA" Y "OPORTUNIDAD"

Por último, el alcalde de la ciudad ha apremiado también al Ejecutivo central a tomar decisiones y ha afirmado que la ciudad ha sido "siempre una herramienta" y "una oportunidad", aportando "un valor inmenso" a esta línea. "Esta línea Madrid-Lisboa con Toledo es una mejor línea ferroviaria", ha remarcado.

Tras afirmar que para la capital regional sería "algo verdaderamente transformador", Velázquez ha abundado en la idea de que Toledo quiere ser "un acicate y nunca un obstáculo". "Es lo que vamos a ser y lo que estamos demostrando, además, con todas las gestiones que estamos realizando".

Ha confirmado que el 6 de mayo estará en Madrid en la reunión que ha convocado la Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico en Red en el que pretende mostrar "la unidad política, la unidad institucional y la unidad social de todos los implicados en una infraestructura importantísima para Toledo, para Castilla-La Mancha, para España y también para Europa".

A preguntas de los medios, ha insistido en que las declaraciones de la Mesa por la Recuperación de Talavera dañan "de manera muy importante" a los intereses de la ciudad de Toledo. "Creo que hay que pasar página de las polémicas y hay que trabajar de la mano y unidos en una infraestructura que es importantísima para todos", ha concluido.