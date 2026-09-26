Barchín del Hoyo conseguirá la propiedad del yacimiento Fuente de la Mota después de 50 años

XIV Feria Íbera de Barchín del Hoyo. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad conquense de Barchín del Hoyo celebra este fin de semana la XIV Feria Íbera, una cita consolidada en el calendario cultural de la provincia que este año tiene un significado especial tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento íbero de Fuente de la Mota, gracias a una ayuda de 60.000 euros de la Diputación de Cuenca.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha participado en la inauguración de esta decimocuarta edición junto al alcalde barchinero, Víctor Santiago; la coordinadora de Cultura de la Junta, Yolanda Rozalén; y representantes de la Asociación Cultural Amigos Íberos Fuente de la Mota que, junto al Ayuntamiento, son los organizadores de estas jornadas, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Martínez Chana ha señalado que "esta Feria Íbera demuestra cómo un municipio pequeño puede hacer de su historia y de su patrimonio una oportunidad para generar actividad, atraer visitantes y sentirse orgulloso de sus raíces", destacando la capacidad que tiene esta cita para reunir durante todo el fin de semana a vecinos, visitantes, artesanos, investigadores y recreadores históricos.

El presidente provincial ha incidido especialmente en el paso dado para garantizar el futuro de Fuente de la Mota, declarado Bien de Interés Cultural y considerado el único yacimiento íbero visitable de la provincia.

El Ayuntamiento formalizó la adquisición de la finca, poniendo fin a una situación relacionada con la propiedad de los terrenos que "se prolongaba demasiado tiempo". No obstante, Martínez Chana ha destacado que no van a parar y ha aprovechado la ocasión para anunciar que en los próximos días se publicará una convocatoria de ayudas para que aquellos yacimientos romanos y prerromanos puedan contratar guías para que estos espacios estén vivos todo el año.

El alcalde del municipio, por su parte, ha agradecido a la Diputación de Cuenca y al presidente su compromiso con esta iniciativa que viene a solucionar un problema que se venía prolongando desde hacía casi cincuenta años.

La inauguración ha contado con la bendición de la sacerdotisa íbera, que ha encendido la llama sagrada, y posteriormente han recorrido el mercado artesanal situado en uno de los parques del municipio.

Esta XIV edición de la Feria Íbera cuenta con un nutrido programa de actividades teatrales, de divulgación y de ocio durante todo el fin de semana.