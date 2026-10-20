Bea Jiménez exige a la Junta que los Presupuestos Regionales de 2027 incluyan la Autovía del Júcar

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez. - PP CUENCA

CUENCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca y candidata del PP a la Alcaldía, Bea Jiménez, defenderá una nueva moción en el Pleno municipal del mes de octubre para instar al Gobierno regional de Emiliano García-Page a incluir en los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 la consignación económica necesaria para ejecutar la Autovía del Júcar, una infraestructura que considera "imprescindible para el desarrollo económico y social de la capital conquense".

Jiménez ha señalado que esta iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación que el Grupo Municipal Popular ha defendido de manera reiterada durante la actual legislatura y que, "pese a haber sido aprobada en el Pleno en noviembre de 2023 con el apoyo de los populares y Cuenca Nos Une, continúa sin traducirse en compromisos presupuestarios suficientes ni en avances reales para su ejecución", según ha trasladado el PP de Cuenca por nota de prensa.

La dirigente popular ha subrayado que "Cuenca no puede seguir perdiendo oportunidades por la falta de inversiones en infraestructuras estratégicas, mientras el Gobierno regional mantiene en el olvido una conexión que permitiría mejorar la comunicación con Albacete y el Levante, reforzar la competitividad de la ciudad y abrir nuevas posibilidades para la actividad empresarial y la creación de puestos de trabajo".

Un compromiso que los gobiernos socialistas siguen sin cumplir Desde el Partido Popular en el Consistorio recuerdan que la Autovía del Júcar ya figuraba en los compromisos electorales del PSOE de Cuenca y de Cuenca Nos Une en 2019.

Además, el acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones en junio de aquel año recogía expresamente la necesidad de retomar el proyecto, incluir una partida presupuestaria para estudiar las alternativas y avanzar en la redacción del proyecto técnico antes de finalizar la legislatura.

Sin embargo, según denuncian los populares, aquellos compromisos no se materializaron y las cuentas regionales de los años siguientes continuaron sin contemplar una inversión acorde con la envergadura de esta infraestructura.

En los Presupuestos de 2023 y 2024 se consignaron únicamente 100.000 euros, una cantidad que el PP considera testimonial e insuficiente para impulsar una actuación de esta magnitud.

Jiménez también ha recordado que el Grupo Popular llevó esta reivindicación a las Cortes de Castilla-La Mancha mediante una enmienda a los Presupuestos de 2024, en la que solicitaba una inversión de 50 millones de euros para la autovía, propuesta que fue rechazada por los diputados socialistas.

La presidenta de los populares conquenses ha criticado igualmente que, en junio de 2024, el equipo de Gobierno socialista anunciara su renuncia a la autovía a cambio de actuaciones de rehabilitación y modernización del eje de Carretería.

Para el PP, la mejora del centro de la ciudad y la construcción de la Autovía del Júcar son actuaciones compatibles y necesarias, por lo que Cuenca no debe verse obligada a renunciar a una infraestructura estratégica para conseguir inversiones en otras zonas.

Asimismo, ha lamentado que la reivindicación volviera a ser rechazada en los plenos de noviembre de 2024 y noviembre de 2025, sin que los Presupuestos Regionales de 2026 supusieran un cambio de rumbo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular solicitará al Pleno que inste al Gobierno de Castilla-La Mancha a incorporar en el anexo de inversiones de los Presupuestos Regionales de 2027 una cuantía suficiente para hacer posible la ejecución de la Autovía del Júcar.

También reclamará que el acuerdo se traslade de manera inmediata al Ejecutivo autonómico, a la Mesa de las Cortes regionales y a los portavoces de los grupos políticos con representación en ellas.

Por último, Bea Jiménez ha defendido que "Cuenca necesita inversiones, infraestructuras y compromisos concretos que permitan impulsar su desarrollo y mejorar las oportunidades de sus vecinos".

En este sentido, ha insistido en que el Grupo Municipal Popular continuará reclamando todas las actuaciones necesarias para el futuro de la ciudad, sin aceptar renuncias ni intercambios que supongan dejar atrás proyectos fundamentales para los conquenses.