Bellido confía en que PSOE, PP y Vox trabajen de forma unánime por la infancia: "Es un asunto que trasciende ideologías"

TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha mostrado confiado en que los tres grupos con representación en el Parlamento regional --PSOE, PP Y Vox-- trabajen de forma unánime por las cuestiones que afectan a la infancia y, particularmente, "a los derechos de los niños y de las niñas".

"Vamos a ver si somos capaces de trabajar con unanimidad en un asunto que trasciende ideologías y que, sin duda, encarna el bien común".

De este modo se ha pronunciado Bellido después de firmar con el presidente del Comité de Castilla-La Mancha de Unicef, Eduardo Sánchez Butragueño, un acuerdo en virtud del cual la Mesa de las Cortes regionales se adhiere al Pacto de la Infancia de esta organización que, de forma tradicional, han suscrito los partidos con representación en el Parlamento regional.

"No es un acuerdo más, no es un protocolo irrelevante o carente de sentido. Es un compromiso sincero de quienes formamos parte de la Mesa para trabajar por los derechos de todos los niños y niñas del mundo", ha dicho el presidente del Parlamento regional, que ha incidido en la necesidad de trabajar por "la felicidad" de los más pequeños, no solo en Castilla-La Mancha, sino en todo el mundo, pues hay muchos lugares en los que "sufren violencia, persecución, hambre, guerras o explotación".

"Nuestra obligación, la de quienes tenemos la oportunidad de dedicarnos al servicio público y a trabajar por la comunidad, es la de hacer todo lo que está en nuestra mano para que todos los niños, todas las niñas del mundo, tengan los mismos derechos y puedan ser felices", ha dicho Bellido, que ha añadido que lejos de ser "un compromiso más", este convenio es "la piedra angular" del trabajo de los que forman parte de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Tras considerar oportuno que todas las leyes, independientemente de que no sean específicas de infancia, tengan un cierto impacto en este colectivo y midan la eficacia que tienen para los niños y niñas, pues son "el futuro de la sociedad", el presidente ha asegurado que las Cortes regionales reciben cada vez "más aportaciones valiosas" de la niñez y la institución "intenta absorber" todas sus sugerencias.

Por su parte, Sánchez Butragueño ha defendido que el acto de renovación del Pacto por la Infancia es "un día de los más bonitos del año", por todo lo que implica.

Y es que el presidente del Comité castellanomanchego ha precisado que el objetivo principal de esta firma con las Cortes, en la que están representados varios partidos políticos, es fijar políticas públicas en favor de la infancia, en favor del cumplimiento de la Carta Internacional de los Derechos del Niño y, sobre todo, que esas políticas públicas sean "estables por encima de cualquier inestabilidad o variación política".

Preguntado por las cuestiones que afectan al colectivo, el presidente del Comité castellanomanchego de Unicef ha alertado de que la infancia atraviesa una "etapa complicada", tanto en el mundo como en España, donde los datos sobre pobreza infantil o sobre las brechas en el acceso a la tecnología o la educación no son muy "halagüeños".

Dicho esto, y tras incidir en la necesidad de abordar esas cuestiones, ha detallado que fuera de las fronteras naciones la preocupación son las guerras o los desplazamientos que éstas están generando en muchas partes del mundo.