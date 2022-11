Bendodo lamenta que Sánchez pacte rebajar la sedición con quien comete ese delito: "Un acto de alta traición a España"

CIUDAD REAL, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga el planteamiento de pactar la rebaja de las penas por el delito de sedición con los mismos que han cometido ese delito, lo que considera "un acto de alta traición a España".

En un acto del Partido Popular de Castilla-La Mancha este miércoles en Ciudad Real, Bendodo ha considerado que la intención de Sánchez es "absolutamente denigrar a España" para consumar lo que entiende como una "doble traición" a los españoles después de conceder el indulto a líderes del procés.

"Y ahora quiere rebajar el delito de sedición y pactarlo con los que cometen ese delito", ha avisado Bendodo. "No puede ser, no es serio, es uno de los mayores atropellos que se pueden cometer en este país y un acto de alta traición a España", ha insistido.

Por este motivo, ahora Sánchez y el PSOE "tendrán que dar muchas explicaciones y explicarlo muy bien", ya que la gente "no lo va a entender" del mismo modo que no entendió "que se sacara de la cárcel a los que quisieron romper España por un puñado de votos".

Según el dirigente del PP, "este no es el PSOE, es el 'Partido sanchista'", y "no queda nada del partido que mantenía consensos. "Sánchez se las da de estadista, pero tiene que elegir entre ser estadista o ser separatista, las dos cosas a la vez no pueden ser", ha rematado.