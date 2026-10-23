Buscan a tres hombres que asaltaron la casa de una mujer de 86 años y amordazaron a su cuidador en Ciudad Real

CIUDAD REAL 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca a los tres hombres que este jueves asaltaron una vivienda de la calle Tinte de Ciudad Real, en la que reside una mujer de 86 años con discapacidad, y que llegaron a atar y amordazar con cinta americana al cuidador que se encontraba en el domicilio.

Así lo ha confirmado este viernes el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, a preguntas de los periodistas durante un acto, donde ha explicado que por el momento no se han producido detenciones y los investigadores trabajan para identificar a los responsables.

Broceño ha comentado que los hechos ocurrieron alrededor de las 18.30 horas y que los asaltantes consiguieron hacerse con varios objetos personales, teléfonos móviles, alguna joya y una pequeña cantidad de dinero.

Según la información adelantada por La Tribuna de Ciudad Real, los tres hombres llamaron a la puerta y el cuidador abrió pensando que se trataba de una vecina. En ese momento, los individuos lo empujaron y consiguieron entrar en la vivienda.

Una vez dentro, los asaltantes comenzaron a preguntarle por la existencia de una supuesta caja fuerte, que aparentemente era el objetivo del robo. Finalmente, abandonaron el domicilio con una cartera, varios teléfonos móviles y algunas joyas de escaso valor.

Tras conseguir liberarse, el cuidador acudió a los vecinos para pedir ayuda y alertar a la Policía.

Broceño ha explicado que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y que la Policía Nacional trabaja desde el primer momento para esclarecer lo sucedido.

En el dispositivo participan efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, que han realizado una inspección del inmueble y están recopilando indicios y pruebas que permitan identificar a los autores.

Una de las principales vías de investigación son las cámaras de videovigilancia instaladas en la calle Tinte, cuyas imágenes podrían resultar determinantes para reconstruir los movimientos de los asaltantes.

El subdelegado ha reconocido que los hechos han generado preocupación, algo que considera comprensible por las circunstancias del asalto y la vulnerabilidad de la mujer que reside en la vivienda.

Broceño ha pedido "prudencia" mientras avanzan las pesquisas y ha expresado su confianza en que la investigación permita identificar a los tres autores.