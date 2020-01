El campo de C-LM sale el martes a la calle para pedir políticas y actuaciones que propicien precios justos

Actualizado 29/01/2020 12:32:31 CET

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se manifestarán el próximo martes, día 4 de febrero, en la capital regional para exigir "políticas y actuaciones" encaminadas a lograr unos "precios justos" y arbitrar medidas que garanticen un precio que cubra los costes de producción.

Así lo han avanzado este miércoles los secretarios regionales de Asaja, José María Fresneda; UPA, Julián Morcillo y COAG, Ángel Estanislao Galve, en una rueda de prensa donde han dejado claro que si no se afronta la situación "el futuro va a ir a peor" y han subrayado su intención de "no parar" con las movilizaciones hasta que no se afronte la "crisis de rentabilidad tremenda" que sufre el campo.

"Vamos a estar en guerra", ha avisado Fresneda, que ha justificado esta convocatoria en el "exceso de los costes de producción" y la bajada de precios que está propiciando el mercado internacional junto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte del Gobierno central, lo que ha propiciado que se "desequilibre" la cadena agroalimentaria, y ha abocado al campo a salir a la calle.

La manifestación de Toledo, a la que los agricultores y ganaderos acudirán acompañados por sus tractores, partirá a las 11.00 horas desde la plaza de toros hasta la plaza de Zocodover.

