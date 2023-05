Candidatos del PSOE exprimen sus minutos de fama en campaña: De los que presumen a los "pidones" con el jefe

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La visita del líder del partido a cada municipio durante la campaña electoral suele ser ese momento en el que, con más ahínco que otros, los alcaldes y candidatos a las elecciones del mes de mayo aprovechan sus cinco minutos de fama delante del jefe para repasar la gestión realizada, pedirle --en público-- más cosas para el pueblo e intentar cortejar a todo el que se pueda.

Es el caso de los candidatos socialistas a las elecciones municipales del mes de mayo, que son conscientes de que el acto del candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a garantizar, gracias a todos los periodistas y medios que le siguen en campaña, que el eco de sus mensajes llegue más lejos.

Esos instantes de foco mediático son utilizados por muchos de ellos para repasar la gestión realizada y hacer valer las medidas puestas en marcha. Es el caso de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, que destacó orgullosa medidas como las ayudas para cambiar las bañeras por duchas o los nuevos autobuses "rojo Ferrari, muy hermosos" con los que cuenta la localidad.

Otros reconocen que han llegado a realizar tal cantidad de actividades que agradecen algún fin de semana en el que no haya nada, como confesó el alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo, que bromeó asegurando que cuando tiene una reunión con concejales y le dicen que algún fin de semana no hay nada previsto se le pone "la misma cara que a los quintos cuando salían excedentes de cupo".

Los hay que subrayan el peso de la candidatura que llevan para el 28 de mayo, como le ocurrió al alcalde de Tarancón, José López Carrizo, al declarar que había hecho "una lista cojonuda" en la que simplemente iban "los mejores"; o como la candidata socialista a la Alcaldía de Villanueva de la Jara (Cuenca), Johanna León Collado, que afirmó que en su lista llevaba "un equipazo".

Los alcaldes que repiten coinciden en que la legislatura ha sido tan difícil que se han tenido que dedicar a "coser rotos", como la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, o los que admiten que no ha dado tiempo a terminar algunos proyectos "porque esto no es de hoy para mañana", como reconoció el alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez.

LOS 'PIDONES'

Aunque en lo que se convienen todos es en aprovechar la presencia de su secretario general para pedir. "Una vez más estoy aquí para pedirte, no porque sea pidona o posiblemente sí que lo sea", reflexionó la primera edil de Seseña.

"Me han ayudado y tendido la mano" aunque "algunos días me rehúyen", llegó a subrayar, de broma, la candidata de Casasimarro (Cuenca), Fátima García, sobre sus compañeros socialistas.

El alcalde de Villafranca de los Caballeros (Toledo), Julián Bolaños, desveló que en una reunión en la capital regional con Urbanismo para solventar un problema se llegó a sentir "como un delincuente", de tal manera que pensó en llevarse "muda y cepillo de dientes" en una próxima, convencido de que se iba a quedar "encerrado" hasta dar con una solución al tema intentaba solventar.

"Yo ya ha he hecho mi libro, te he pedido, estás en el derecho de engañarlos a ellos pero a mí no me engañes, si no quieres decir que no puedes ayudar no lo digas pero si lo dices ya me encargaré yo de que lo cumplas", le espetó el experimentado en estas lides regidor de Valdepeñas, Jesús Martín, a García-Page, recordando que ellos están aquí "para plantar la mata" porque "donde no hay mata no hay patata".

No obstante, no todo es enumerar gestiones y realizar demandas, pues como reconoció el alcalde y candidato a la Alcaldía de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, "hemos tenido momentos fabulosos, momentos fantásticos, que han sido extraordinarios" o, como expuso Martín desde Valdepeñas, "a ciertas edades, cuando ves el compromiso de los tuyos, con que te quieran ya es suficiente".