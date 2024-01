Carmelo Gómez, Goyo Jiménez, Candela Peña, Mayumana o Woody Aragón pasarán esta primavera por Teatro de Rojas de Toledo

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de Rojas de Toledo ha presentado este lunes la que será su programación para la próxima temporada de primavera, que incluirá más de un centenar de espectáculos y actividades y que traerá a las tablas del teatro toledano a figuras tan reconocidas como la compañía Els Joglars; el grupo Mayumana; actores como Silvia Marsó, Pedro Casablanc, Carmelo Gómez, Vicky Luengo, Ana Belén o Candela Peña; magos como Woody Aragón; o humoristas como Goyo Jiménez.

Una programación que, según han explicado en rueda de prensa la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez; el director del Teatro de Rojas, Francisco Plaza; y el edil de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, estará agrupada en cinco bloques.

El primero de estos bloques será el XXIV Ciclo de Teatro Contemporáneo, que presenta dos estrenos nacionales, como son 'Goteras', con Fernando Albizu, Gonzalo Ramos y Gloria Albalate los días 1 y 2 de marzo; y 'Claveles', que se podrá ver los días 25 y 26 de abril, protagonizada por Silvia Marsó y Abel Folk.

La programación también incluye las representaciones de 'El Rey que fue', de Els Joglars, el 17 de febrero; 'Para acabar con Eddy Bellegueule' el viernes, 23 de febrero; 'Don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna', con Pedro Casablanc, el 9 de marzo; o '¡Por fin solo!', con Carles Sans, los días 22 y 23 de marzo.

De igual modo, también forman parte de este ciclo 'War Baby', que llegará el 12 de abril; 'Forever', que estará en Toledo el 19 de abril; 'Las guerras de nuestros antepasados', con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso, que estará los días 3 y 4 de mayo; y 'Prima Facie', con Vicky Luengo, el 11 de mayo.

Este ciclo se completa con tres obras fuera de abono, que son 'Hasta que la muerte nos separe', que estará el 15 de marzo; 'Contracciones', con Candela Peña y Pilar Castro, que podrá verse los días 5 y 6 de abril; y 'Sexpiertos', de la compañía Tanttaka Teatroa, que estará en Toledo el 16 de mayo.

TOLEDO EN DANZA

El segundo de estos ciclos será el Toledo en Danza, que comienza con 'Su realismo', de la Compañía Psicoballet Fundación Psicoballet Maite León, el 8 de marzo; 'Zarzuela en danza', una producción del Teatro de la Zarzuela que llegará el 7 de abril; 'Don Quijote', del Ballet Nacional de Cuba, el 14 de abril; 'Celebration/Gaudí Dance Experience', que llegará al Rojas el 10 de mayo; y 'Silencio en bodas de sangre', que estará el 18 de mayo.

Este ciclo incluye también, fuera de abono, los espectáculos 'Impulso', de Mayumana, el 3 de marzo; 'Delicatessen', de Compañía Otradanza, el 16 de marzo; y 'Superfrau' que, para conmemorar el Día Internacional de la Danza, saldrá del Teatro y ofrecerá su espectáculo en la plaza de Zocodover y en el Corpo el día 29 de abril.

CICLO FAMILIAR

También pertenece a esta temporada de primavera el ciclo Teatro y Danza en Familia, el ciclo más familiar de todos los que ofrece el Teatro de Rojas en esta época del año, que comenzará el 18 de febrero con 'Campamento Diversión', de Compañía Improvivencia; y seguirá con 'El diferente', de la Compañía Dr. Sapo, el 25 de febrero; 'Mi primer concierto', de la Compañía Dubbi Kids/La Ratonera, el 10 de marzo; 'Querida Ardilla' de Comopañía Naranja Lima Teatro, el 13 de abril; y 'Alek & Sophie', que llegará el 27 de abril.

Un ciclo que también cuenta con otros dos espectáculos fuera de abono, concretamente 'Creatura', de Compañía Malabart y Lapso Producciones, el 24 de marzo; y 'Ambulant', de Compañía La Fam, el 5 de mayo.

SITIO PARA LOS ARTISTAS LOCALES

El Teatro de Rojas también se ha reservado en esta primavera un espacio para los artistas locales, que podrán ofrecer distintos espectáculos en la Sala El Cafetín, con la excepción de la actuación de Canela & Cía, que ofrecerá su fusión de flamenco y jazz el 18 de abril en las tablas del escenario principal.

El resto de espectáculos de este ciclo son 'Mujeres en tela de juicio', de la Compañía ETR, que tendrá lugar el 7 de marzo; 'Cancionero nómada', de Ethnos Atramo, que llegará el 21 de marzo; 'Woody Aragón: magia en primer plano', que traerá al reconocido mago toledano a su ciudad el 4 de abril; y 'Lucanor', de la Compañía 7 Bubbles, que llegará el 2 de mayo.

ESPECTÁCULOS FUERA DE CICLO

La programación primaveral del Teatro de Rojas se completa con hasta diez espectáculos fuera de ciclo, que comienzan con 'Totally Tina' el domingo, 11 de febrero; para seguir con 'Romeo y Julieta despiertan', con Ana Belén y Jesús Noguero, el 24 de febrero; 'Otello', de Orquesta y Coro LGAM, el 17 de marzo; el Concierto Extraordinario de Semana Santa, que será el 30 de marzo; o '15 tangos de historia', de La Porteña Tango, el 20 de abril.

El 28 de abril llegará a Toledo Goyo Jiménez con su 'Misery Class'; 'Lorca Sonoro. Pasión Vega en concierto' llegará a Toledo el domingo, 12 de mayo; del 23 al 26 de mayo se celebrará el Festival Internacional de Magia 'Toledo Ilusión 2024'; el 25 de mayo se representará 'Nabucco', de Producciones Telón; y el sábado 1 de junio llegará 'We love Queen', de Producciones Yllana.

UNA PROGRAMACIÓN "PENSADA Y ELABORADA"

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha asegurado que la programación está "muy pensada y muy elaborada" para llegar "a todos los gustos y a todas las personas".

Una carta de espectáculos que es, a su juicio, "excelente" y que permite que "prácticamente todas las semanas" haya "dos o tres eventos" en el Teatro de Rojas.

De su lado, el director del Teatro de Rojas, Francisco Plaza, ha comentado que uno de los objetivos primordiales del Teatro es conseguir bajar la edad media de sus espectadores, que ahora mismo está "más cerca de los 50 años que de los 45".

Es por ello que también se está potenciando el teatro en la etapa educativa. "Todos los responsables de teatros de titularidad pública de este país tenemos preocupación por la alta edad que tenemos, tenemos que tomarnos en serio introducir la música, la danza, el teatro y todas las disciplinas en los procesos de educación".

Algo que, ha señalado, se está haciendo en el Teatro de Rojas a través de la campaña que se pondrá en marcha junto con estos ciclos para poner a disposición de los centros educativos seis de los títulos que llegarán a sus tablas para que puedan ser vistos por los alumnos y que adquieran "gusto por el arte y la cultura", algo que "nace en las edades más tempranas", y también poniendo acento en la danza urbana y otras disciplinas "más modernas e innovadoras".

De igual modo, Plaza ha hecho énfasis también en la intención del Teatro de sumarse a las artes escénicas inclusivas, una función que cumplirán 'Su realismo' y también 'Sexpiertos', que aborda la relación entre una persona tetrapléjica y su pareja. "con crudeza y realismo".

Finalmente, el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, ha querido agradecer el "especial interés" que pone el Teatro de Rojas en la campaña escolar, un objetivo "ambicioso" que también se marcan desde su Consejería como es que "no haya ningún chico toledano que no haya pasado por el Teatro de Rojas".

"Las aficiones y los gustos se van confirmando desde muy pequeñitos y no queremos que el Teatro sea ese edificio que está en el Casco Histórico pero al que no he entrado nunca", ha señalado.