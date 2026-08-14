La cartera de servicios del Centro de Salud Zona 3 de Albacete incorpora la especialidad de Fisioterapia

Fisioterapia. - JCCM

ALBACETE 14 Ago. (EUROPA PRESS -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado el Servicio de Fisioterapia a la oferta de prestaciones del nuevo Centro de Salud Zona 3 de Albacete, tal y como ya anunciara el pasado mes de mayo el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto inaugural del nuevo edificio.

Esta semana se ha puesto en funcionamiento la nueva sala, ubicada en la planta baja del nuevo edificio, tras haber llevado a cabo una reorganización de espacios, la adquisición del material necesario y el refuerzo asistencial de un fisioterapeuta que garantiza la dotación adecuada de los recursos de fisioterapia no solo para los ciudadanos de este centro de salud sino de la red de Atención Primaria de Albacete.

La delegada de Sanidad de Albacete, Juani García Vitoria, acompañada del equipo de Subdirección de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, se ha acercado hasta el centro sanitario para conocer este nuevo recurso asistencial, ha informado la Junta en nota de prensa.

La nueva sala cuenta con el equipamiento necesario para este tipo de dispositivos como es el baño de parafina, equipos para estimulación nerviosa transcutánea, de tracción cervical, equipo de electroterapia combinada, equipo de microondas, lámpara de radiación infrarroja, equipo de onda corta y equipo de magnetoterapia.

Esta nueva sala se suma a otras tres existentes en los centros de salud Zona 1, Zona 7 y Zona 8 de Albacete y permite dar cobertura tanto a las necesidades de fisioterapia de los ciudadanos del Zona 3 como de los centros de salud Zona 4 y Zona 6.

Tras el análisis realizado por la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, contar con este recurso, reducirá los tiempos de espera para la atención a patologías crónicas osteomusculares de los ciudadanos, permitirá desarrollar programas preventivos dirigidos especialmente a población mayor y dar respuesta a la demanda asistencial derivada desde Atención Primaria, asegurando una atención accesible, eficiente y equitativa.

El nuevo Centro de Salud Zona 3 de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, inició su actividad el pasado lunes 9 de marzo, una infraestructura con más de 1.800 metros construidos en un edificio que se desarrolla en tres plantas para atender a una población cercana a las 17.000 personas.

Situado en la calle Torres Quevedo, número 23, de Albacete, fue edificado en el espacio que ocupaba el antiguo Colegio Mari Llanos Martínez y sustituyó al anterior centro de la Plaza de la Mancha; un recurso que se había quedado obsoleto, con espacios insuficientes y problemas de accesibilidad.

El Centro de Salud ofrece asistencia sanitaria de lunes a jueves, de 08.00 a 20.00 horas y los viernes, de 08.00 a 15.00 horas. Los teléfonos de contacto son: 967 51 00 14 y 967 50 99 82. Desde su apertura, en el centro han atendido 33.741 consultas de Medicina de Familia, 4.177 consultas de Pediatría, 23.954 consultas de Enfermería y 1.065 consultas de Matrona, entre otras acciones.

El nuevo edificio cuenta con 10 consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, 10 de Enfermería, 2 de Pediatría, 2 de Enfermería Pediátrica, salas de curas, zona de Extracciones, área de recepción, área de Formación y Docencia; unidades de apoyo como Matrona y Trabajo Social, y, desde ahora, Fisioterapia.