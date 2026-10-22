Casa 47 licita la comercialización de más de 400.000 m2 de suelo industrial en Pedro Muñoz y Campo de Criptana

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CIUDAD REAL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha licitado la comercialización de 408.124,64 metros cuadrados de suelo industrial en las actuaciones empresariales de 'Pedro Muñoz Industrial', en el municipio de Pedro Muñoz, y en 'Pozo Hondo Ampliación', en Campo de Criptana.

La licitación incluye 39 parcelas individuales y 5 grandes lotes de parcelas agrupadas. Las individuales presentan superficies que oscilan entre los 675 y los 2.276,58 metros cuadrados, con precios que varían desde los 28.000 euros hasta los 103.000 euros. Por su parte, las agrupaciones de parcelas ofrecen superficies de entre 10.504,42 y 28.960,87 metros cuadrados, y precios desde los 417.000 euros hasta los 1.168.000 euros.

El polígono industrial destaca por su estratégica ubicación en el límite del casco urbano de Campo de Criptana, contando con fachada directa a la carretera N-420. Esta localización garantiza un fácil acceso a importantes vías de comunicación como las autovías AP-36, A-4 y A-43, además de una conexión directa con la CM-42 Autovía de los Viñedos, facilitando así la logística y el transporte para cualquier actividad empresarial que allí se establezca.

El anuncio ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13.00 horas del 12 de noviembre, según ha informado el Ministerio de Vivienda en nota de prensa.

COMERCIALIZACIÓN DE 112 PARCELAS EN 'PEDRO MUÑOZ INDUSTRIAL'

La licitación ofrece parcelas destinadas a usos terciario e industrial, disponibles en las tipologías de edificación pareada, aislada o nido. La oferta abarca una amplia variedad de tamaños, con superficies que van desde los 528 hasta los 7.918 metros cuadrados, y un rango de precios que oscila entre los 22.000 euro y los 295.000 euro.

Este espacio empresarial destaca por su excelente conectividad e integración dentro de la propia trama urbana del municipio de Pedro Muñoz. Situado estratégicamente a menos de dos horas de Madrid, el polígono cuenta con una ubicación privilegiada con fachada directa a la carretera N-420 y se encuentra a tan solo 12 kilómetros de la Autopista AP-36, lo que garantiza un acceso rápido y eficiente a las principales redes de transporte y distribución del centro de la península.

El anuncio de apertura de plazo para su adquisición ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13.00 horas del próximo 12 de noviembre.

Casa 47 pone a disposición de los interesados la información registral, gráfica y urbanística de los inmuebles para facilitar el conocimiento de las características y condiciones de las parcelas. Toda la información se puede consultar en casa47.es.