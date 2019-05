Casañ (Cs) dará capacidad de decisión a los técnicos para abordar la reforma del hospital

Publicado 24/05/2019 12:31:32 CET

ALBACETE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Albacete, Vicente Casañ, ha asegurado que en caso de hacerse el domingo se hace finalmente con el bastón de mando serán los técnicos los que tengan capacidad de decisión "para poner solución a los problemas de la ciudad", entre ellos la reforma del Hospital de Albacete.

Casañ ha sido el primero de los candidatos al Ayuntamiento de Albacete en cerrar en la mañana de este viernes la campaña electoral y ha elegido el hospital de Albacete para hacerlo.

El hospital, ha dicho, es el ejemplo de "la gestión nefasta del bipartidismo en materia sanitaria en los últimos años" toda vez que ha recordado que ni PP ni PSOE "han dado solución durante los últimos ocho años a la reforma del complejo hospitalario".

Desde Ciudadanos, tal y como ha recordado Casañ, plantean un proyecto "transversarl" para trabajar por la sanidad y poder llevar a cabo las obras del hospital, y lo harán, asegura, "de la mano de Carmen Picazo, la candidata a la Presidencia de la Junta, ya que es esta administración la que tiene las competencias en materia sanitaria y, por tanto, quien debe encargarse de las obras".

Según ha asegurado, a partir del lunes su papel será seguir reclamando estas obras.

REFLEXIONANDO CON PAELLA

Este viernes se pone punto y final a una campaña "intensa" de la que Casañ destaca que se ha "pateado" la ciudad. Este sábado, jornada de reflexión, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Albacete se dedicará a estar con la familia, "tranquilo y en casa", rodeado de los más cercanos para charlar con ellos "no de política", sino de cosas de la casa a las que estos días "no les he hecho mucho caso".

A preguntas de los medios de comunicación en su último acto de campaña a las municipales, ha asegurado que probablemente cocine una paella, que es lo que "se le da mejor" porque el domingo, dice, "estará copado con múltiples visitas" a los colegios electorales que habrá en la ciudad de Albacete.