Castilla-La Mancha trabaja en acuerdos con la Comunidad de Madrid para el arreglo de carreteras limítrofes

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha aprovechado el debate que se ha celebrado en las Cortes regionales y que ha abordado la extensión de la carretera M-111 hasta la provincia de Guadalajara, para informar de que el Gobierno de Castila-La Mancha trabaja en acuerdos con la Comunidad de Madrid para el arreglo de carreteras limítrofes entre las dos comunidades autónomas.

La carretera M-117 tiene una longitud de 7,410 kilómetros, con inicio en el municipio madrileño de Fuente el Saz del Jarama y con límite en El Casar, conectando con la GU-193.

"En las conversaciones fluidas y amistosas que mantenemos con la Comunidad de Madrid hemos podido trabajar para asumir el que Madrid tiene que arreglar algunas de sus carreteras limítrofes y nosotros algunas de las nuestras en nuestro territorio", ha afirmado Hernando.

Es así que Hernando ha manifestado que, incluso, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha alegado al nuevo plan de infraestructuras que quiere plantear la Comunidad de Madrid para los próximos años.

Uno de los planteamientos que el Gobierno castellanomanchego ha hecho a la Comunidad de Madrid es que incluyan en ese plan de infraestructuras una nueva conexión desde la M-111 que acorte distancias hasta la M-117 y que desde la M-117 pudiera haber mejoras.

O, en su defecto, ha añadido el consejero, "que podamos estudiar un planteamiento de extensión de la M-111 y que sea la Comunidad de Madrid quien finalmente decida qué infraestructuras va a querer mejorar y que se planteé, de común acuerdo; lo que también nos están solicitando a nosotros, y es que arreglemos otros puntos, tanto de la provincia de Guadalajara como de la provincia de Toledo".

"Si nosotros planteamos una infraestructura en territorio ajeno, para empezar, no podrían ni licitar el proyecto", ya que incluso puede que alguien pudiera decir que están "prevaricando". "Porque estoy intentando plantear un proyecto en un ámbito que excede a mis competencias, no en el aspecto sectorial de las carreteras, sino en el aspecto territorial, porque yo no puedo plantear ni mañana licitar una carretera en una comunidad autónoma que no es la mía".

Sin embargo, lo que sí está haciendo el Gobierno regional, ha insistido Hernando, es llegar a acuerdos y a entendimientos con la Comunidad de Madrid, "porque de la misma manera que ella no puede plantear infraestructuras en Castilla-La Mancha, nos pide que la hagamos nosotros, que es uno de los acuerdos que estamos planteando con ellos de resolver cuestiones en el entorno de Casarrubuelos".

VOX Y LA CARA MÁS DURA QUE EL HORMIGÓN

De su lado, el diputado de Vox Iván Sánchez ha arremetido contra el consejero de Fomento, al que ha dicho que hay que "tener la cara más dura que el hormigón" para venir a esta Cámara a solicitarle a la comunidad vecina que amplíe su red de carreteras hasta Castilla-La Mancha "cuando en nuestra Comunidad no hemos hecho absolutamente nada para arreglar, desdoblar o modificar el trazado hacia Madrid".

Sánchez ha asegurado que no sirven de nada las autonomías, porque si las carreteras dependieran del Estado central, "esa carretera estaría arreglada". "Si las carreteras tuvieran la competencia central pues no tendríamos estos problemas y esa M-111, que se hizo hace ya unos años en la comunidad vecina, pues se habría ampliado hasta El casar y tendríamos ese desahogo".

Así, ha invitado al titular de Fomento a hacer "un trabajo de autocrítica o de reflexión y mejorar nuestra infraestructura y luego ir a pedirle a Madrid que mejore ese cachito que le falta entre su provincia y la nuestra".

PP BUSCA COLABORACIÓN

Por parte del PP ha tomado la palabra el diputado Ignacio Redondo, quien ha apostado por alcanzar una colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de la Comunidad de Madrid para solucionar el problema de la carretera de El Casar.

Tras recordar que El Casar es el segundo municipio que más ha crecido en el último año en población, después de Guadalajara capital, ha destacado que en este municipio hay hasta siete urbanizaciones que pueden alojar otras 6.000 personas, que se sumarían a las 14.000 con las que cuenta la localidad, y la mayoría de sus habitantes trabajan, estudian, comparten ocio y diversas actividades en Madrid, utilizando a diario la carretera M-117.

"Esta carretera tiene una intensidad media diaria de 11.000 vehículos y sigue siendo todavía una carretera local sin arcén, siendo urgente su desdoblamiento o una nueva alternativa con un nuevo trazado".

PSOE Y LOS ENREDOS DEL PP

De su lado, la parlamentaria socialista María Isabel Sánchez Cerro ha defendido que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantiene el diálogo y la concordia con la Comunidad de Madrid, que en este tema "que nos ocupa y nos preocupa esta mañana en ningún momento se ha puesto de perfil".

"Es un presidente que creo que suma más que resta y que ha demostrado por activa y por pasiva que efectivamente sí que está con sus ciudadanos, con los problemas de la Comunidad y desde luego con los vecinos y con las vecinas de El Casar", ha añadido.

Además, ha acusado al PP de "enredar" para desgastar al Gobierno, por lo que cree que a los 'populares' quizás este debate "no les interese que se resuelva porque entonces dejarían de enredar".

RESOLUCIONES

Al término del debate, los grupos parlamentarios han presentado sus propuestas de resolución. Vox, en su texto que sido rechazado al contar con los votos a favor del PP y el rechazo del PSOE, insta al Gobierno regional a impulsar las inversiones necesarias para acometer la extensión de la carretera M-111 hasta la provincia de Guadalajara.

El PP, de su parte, pide en su resolución que también ha sido rechazada al contar solamente con los votos a favor de Vox y en contra del PSOE, que las Cortes de Castilla-La Mancha se comprometan a impulsar la extensión de la carretera M-111 hasta la provincia de Guadalajara con el objetivo de mejorar la conectividad entre las regiones de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y fomentar el desarrollo económico de los territorios involucrados.

Los 'populares' también instan al Gobierno regional a impulsar ante la Comunidad de Madrid el inicio de los estudios técnicos y medioambientales necesarios para valorar la viabilidad de la extensión de la carretera M-111 hasta la provincia de Guadalajara. "Estos estudios evaluarán aspectos como la planificación, la viabilidad técnica, los impactos ambientales y el posible trazado de la carretera, entre otros".

En tercer lugar, desde el PP se insta al Gobierno regional a buscar los recursos financieros necesarios para la realización de los estudios técnicos y medioambientales. "Se explorarán diferentes vías de financiación incluyendo la posible participación de organismos públicos, inversores privados y fondos europeos, entre otros".

Finalmente, los socialistas han presentado un documento --que ha salido adelante con los votos de su mayoría y los de Vox y la abstención del PP-- instando al Gobierno regional a que continúe manteniendo conversaciones "accesibles y fluidas" con la Comunidad de Madrid en la Dirección General de Transportes para seguir fomentando los acuerdos entre comunidades.

En segundo lugar, desde el PSOE se insta al Gobierno regional a que continúe trabajando y supervisando el documento de avance del plan de carreteras emitido por la Comunidad de Madrid, donde se recogen tramos de carreteras que confluyen en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y al cual se presentaron alegaciones desde el Gobierno regional para mejorar las acciones de las carreteras de la Comunidad de Madrid.