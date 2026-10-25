La Catedral de Toledo arranca el primer Año Jubilar de su historia con la solemne apertura de la Puerta Santa - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Toledo ha iniciado este domingo el primer Año Jubilar de su historia con la solemne apertura de la Puerta Santa, en una ceremonia presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves.

Han asistido autoridades como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el delegado del Gobierno, Pablo Sabrido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez o el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, entre otros.

Cerro Chaves ha presidido los ritos de apertura del Año Jubilar y la posterior celebración de la Santa Misa en el altar mayor de la Catedral Primada, en la solemnidad de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral.

El Año Santo se celebra con motivo del VIII Centenario de la Catedral Primada y conmemora los ocho siglos transcurridos desde la colocación de la Primera Piedra del actual templo gótico, el 14 de agosto de 1226.

Ante esta efeméride, el papa León XIV, atendiendo a la petición del arzobispo de Toledo, concedió a la Catedral la celebración de este Jubileo, ha informado el Templo Primado en nota de prensa.

El acto ha comenzado con la salida en procesión desde la Sacristía de la Catedral, en la que participaban los obispos concelebrantes, los miembros del Cabildo Primado, los sacerdotes y los miembros del Consejo Pastoral, además de los alumnos de los seminarios diocesanos y las autoridades asistentes, que se han dirigido por la Puerta Llana hacia la puerta principal del Arzobispado, donde esperaba el Arzobispo primado.

Allí, Cerro Chaves se ha revestido con los ornamentos litúrgicos y ha dado comienzo a los ritos de apertura del Año Jubilar.

La procesión se ha encaminado después hacia el atrio de la Catedral, donde, ante la Puerta de Reyes, el arzobispo ha presidido el rito de apertura de la Puerta Santa, atravesándola en primer lugar y en solitario.

A continuación, han cruzado la Puerta Santa los obispos concelebrantes y el resto de los participantes en la procesión, quienes, ya por el interior del templo, han seguido el itinerario jubilar hasta el Altar Mayor, donde se ha celebrado la solemne eucaristía con la que ha quedado inaugurado el primer Año Jubilar de la historia de la Catedral Primada.

UNA MISA JUBILAR DIARIA

Desde este momento, la Catedral contará con una misa jubilar diaria, a las 11.00 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos se celebrará a las 12.00 horas.

La Puerta de Reyes se abrirá como Puerta Santa media hora antes del comienzo de cada una de estas celebraciones.

Quienes peregrinen a la Catedral podrán realizar de forma individual el recorrido propuesto para este tiempo jubilar, para el que dispondrán de un díptico explicativo.

Tras atravesar la Puerta Santa, el itinerario continúa por la capilla de la Descensión, la capilla Bautismal y la capilla de San Pedro, antes de concluir en la capilla de la Virgen del Sagrario.

Este recorrido permite vivir los distintos momentos que conforman la experiencia jubilar, desde la renovación de la fe y la reconciliación hasta la participación en la Eucaristía.

Durante la celebración jubilar, los fieles pueden obtener la indulgencia plenaria, según las condiciones establecidas por la Iglesia: peregrinar a la Catedral, recibir los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía, rezar por las intenciones del Santo Padre y mantener una sincera disposición interior de conversión.

La dimensión de la caridad tiene un significado muy especial en este año jubilar. Entre las propuestas vinculadas al Jubileo se encuentra la realización de obras de misericordia y, como signo concreto, la ayuda al Hogar 2000 de Cáritas Diocesana de Toledo.

A lo largo de los próximos 12 meses, la Catedral acogerá además peregrinaciones, encuentros y distintas jornadas jubilares dirigidas a las diversas realidades que conforman la vida de la Iglesia.

Coincidiendo con la apertura del Año Jubilar, el arzobispo de Toledo, y su obispo auxiliar, Francisco César García Magán, han dirigido a los sacerdotes, miembros de la vida consagrada y fieles laicos de toda la archidiócesis una Carta Pastoral que lleva por titulo 'Dios ha puesto su morada entre nosotros', y ha sido escrita con ocasión del 800º aniversario de la colocación de la Primera Piedra de la actual Catedral de Toledo.

La Carta se refiere al VIII Centenario como una oportunidad para hacer presente hoy el legado recibido, presentando este Año Jubilar como un tiempo de conversión, comunión, misión y renovación de la vida cristiana para toda la archidiócesis.

Por ello, invitan a todos "a entrar en dicho año de gracia tanto personalmente, renovando cada cual su propósito de santificación, como comunitariamente, con un empeño renovado por hacer del XXVI Sínodo Diocesano, que estamos celebrando, una auténtica experiencia de conversión pastoral en todas nuestras comunidades".

De este modo, tras recordar que "la Dedicación de la iglesia Catedral de la diócesis es invitación a renovar la comunión de todos los fieles entre sí y con el propio Obispo, y por él, miembro del Colegio Episcopal, con el Papa y la entera Iglesia, una, santa, católica y apostólica", explican que "un aniversario como el que aquí vamos a vivir obliga a hacer esto mismo con redoblado empeño: con acción de gracias y deseo de difundir el don recibido en tan dilatada historia".

Por ello, invitan "a descubrir el paso de Dios por nuestra historia diocesana y dar gracias por esa admirable multitud de santos y santas de todas las épocas, estados de vida y edades que nos han precedido".

Seguidamente, tras recordar "la larga historia de la Iglesia en Toledo", desde sus orígenes hasta la actualidad, afirman que su "fecundo pasado ha de dar frutos en cada momento" y propone un itinerario para el jubileo en la Catedral, invitando a todos a celebrar este 800 año jubilar de la catedral como un gran signo de comunión, para "que este Jubileo y nuestro XXVI Sínodo Diocesano nos revitalicen, desde nuestras profundas raíces, para ser una Iglesia todo comunión, todo misión, para gloria de Dios y de su Santísima Madre".

VELÁZQUEZ ANIMA A LOS TOLEDANOS

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que "hoy se vive un momento histórico en la ciudad de Toledo, en la conmemoración del octavo centenario de nuestra Catedral Primada". "Un momento verdaderamente especial, muy emocionante", que abre "un tiempo de gracia, de perdón, de encuentro y de reflexión", especialmente para los cristianos, pero también para todos los toledanos.

En este sentido, Velázquez ha invitado a vecinos y visitantes a aprovechar esta celebración para acercarse a uno de los grandes símbolos de Toledo y descubrir, desde la experiencia personal, el significado de este acontecimiento histórico.

Asimismo, ha animado a vivir esta celebración como una oportunidad para detenerse, reflexionar y encontrar un espacio de encuentro personal, en un tiempo marcado por los valores de la gracia y el perdón.