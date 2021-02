CCOO se fía de Sanidad tras la "buena evolución" y dice que si las condiciones permiten abrir la mano, "que se haga"

GUADALAJARA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ante la posible decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha, este jueves, de abrir algo la mano en las medidas de restrictivas frente a la pandemia, cree que estas semanas de confinamiento perimetral y de cierres han supuesto una "buena evolución" y por ello afirma que "si las condiciones sanitarias lo permiten, hágase".

Así lo ha manifestado en una comparecencia en Guadalajara, acompañado del secretario provincial del sindicato, José María Rey, en la que ha apuntado su deseo de "fiarse" de la Consejería de Sanidad, y ha apostillado que "si entiende que en el fin de semana se podrán" suavizar las medidas, "que se haga".

De la Rosa se ha mostrado convencido de que al presidente regional, Emiliano García-Page, "no le hace ninguna gracia" tomar decisiones que pasan por el cierre de la comunidad diez días, pero ha insistido en que junto al sector hostelero hay otros sectores que también lo están pasando "muy mal" y están siendo "responsables" y "no utilizan la política" para perseguir sus intereses.

Según ha afirmado, su sindicato siempre van a estar "de la mano" de gobiernos que sitúen la salud por delante de todo, y en este sentido ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está siendo "sensible" con los hosteleros y haciendo "muchos más esfuerzos" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, insistiendo en el mensaje de que en esta pandemia "no toca utilizar la política".

"Yo no quiero el modelo Ayuso, como dijeron algunos hosteleros en la calle, porque tanto en la gestión de la primera crisis como en la segunda hemos tenido un aluvión de personas en el desempleo y un deterioro de los servicios esenciales", ha apuntado De la Rosa.

Por último, en el encuentro, el secretario provincial del sindicato, José María Rey, anunció que no se presentará a revalidar el cargo en el próximo congreso, entre otras razones porque ya no puede, ya que los estatutos no permiten estar más de tres mandatos.