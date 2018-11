CCOO lamenta que "un año y otro año" en octubre termine la vendimia y "termine el empleo" en Castilla-La Mancha

Publicado 05/11/2018 12:14:43 CET

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, María Ángeles Castellanos, ha lamentado que en octubre, "termina la vendimia y termina el empleo" en Castilla-La Mancha, ya que esto es algo que "se repite de forma constante un año y otro año".

Así se ha referido Castellanos a los datos del paro del pasado mes de octubre, en declaraciones a los medios antes de participar en una asamblea sobre pensiones junto al secretario general de CCOO Toledo, José Luis Arroyo y Enrique Martín, de la Confederación Sindical de CCOO.

Castellanos ha condenado que la región "no sea capaz, con la riqueza que se está generando en el campo", de generar un empleo "que sea más estable". En este sentido, ha dicho que Castilla-La Mancha no es que sea una región "pobre", lo que es una Comunidad Autónoma en la que "no se reparte la riqueza".

En este sentido ha señalado que el Producto Interior Bruto (PIB) de agricultura ha subido más de un 40 por ciento, pero los salarios "siguen siendo de miseria", con un "empleo temporal" y los pueblos "se mueren", ya que se "quedan sin gente y cada vez son más pobres".

Por su parte, el secretario general de CCOO Toledo, José Luis Arroyo, ha señalado que el incremento en 1.332 parados durante el mes de octubre en la provincia de Toledo, conlleva la necesidad de un "cambio de modelo productivo", ya que el avance en los salarios es "fundamental" para la "dinamización" de los sectores internos y económicos de la provincia.

De otro lado, Enrique Martín, de la Confederación Sindical de CCOO, ha añadido que desde el sindicado ven "urgente" que el Gobierno de España presente la Ley de Presupuestos Generales del Estado e incluya la "recuperación" del subsidio de mayores de 52 años en los términos en que está pactado con las organizaciones sindicales.

Este subsidio, del que se beneficiarían todas las personas mayores de 52 años, para Martín debe contener que computen las rentas personales y se cobre hasta la edad ordinaria de jubilación. Por ello, ha pedido al Ejecutivo central que lo haga en los PGE, pero que si "por cuestiones de aritmética parlamentaria" no es posible, lo "apruebe por Decreto Ley".