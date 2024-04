Cepyme cree que los 500.000 parados nuevos de informe Fedea ponen "en entredicho la transparencia de Ministerio Trabajo"

TOLEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, cree que el informe presentado este lunes por Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el que "aparecen 500.000 desempleados nuevos", es algo que "pone en entredicho la transparencia del Ministerio de Trabajo".

Antes de participar en una reunión con la Junta Directiva de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), encabezados por su presidente, Ángel Nicolás, Cuerva ha apuntado que este "parece que no es el camino", apuntando que así "es muy difícil trabajar con el Gobierno de España".

"Es muy difícil trabajar por el futuro de España con esa falta de transparencia en la gestión de los datos, me parece un tema capital", ha señalado, considerando que uno de los problemas "graves" que se están produciendo en la pequeña y mediana empresa es el problema de las vacantes y la falta de mano de obra que no se cubre pese a los "2,7 millones de parados o los 3,2 millones" de desempleados existentes.

A su juicio, el hecho de no ser capaces de cubrir los puestos de trabajo de forma transversal, en todos los sectores y territorios supone que "hay algún desacoplamiento en las políticas, tanto las activas de empleo como, probablemente, sociales, que hacen que esto no fluya".

Tomando como ejemplo el caso de Castilla-La Mancha y el sector agroalimentario, que es "primordial" en esta región, ha avisado que lleva "más de 31 meses sin crear empleo, incluso destruyéndolo", lo que "quiere decir que las cosas no están bien, están complicadas y, sin embargo, seguimos con esa lluvia fina de acciones y normativas que ponen más palos en la rueda para aquellos que realizamos la actividad empresarial y, principalmente, para la pequeña y mediana empresa".

Gerardo Cuerva ha asumido que el tema de las vacantes es "un tema capital que se está produciendo en todos los sectores, en todos los territorios y no solo en un segmento de la cualificación", pero lo ha sumado a otros como la "subida de gastos que no se acompasa con las ventas", la morosidad, los problemas de acceso al crédito o "la cantidad de burocracia y norma que aparece, que parece que no va con la empresa".

TENER EN CUENTA A LA EMPRESA

También ha mencionado el absentismo o el descenso de productividad, consciente de que la pyme española "otra vez más cierra el último trimestre del año 2023 con un descenso en productividad del 0,7%" y que "España en su conjunto pierde 3,8 puntos durante los últimos cinco años en productividad" mientras la media europea sube cuatro puntos.

Esto, a su juicio, "quiere decir que estamos hundiendo al sistema productivo español. La palabra productividad, la palabra competitividad, desgraciadamente, no está en el lenguaje de los gobiernos, en este caso del Gobierno de España", ha lamentado.

Como solución a todos estos problemas, el presidente de la Cepyme cree que lo fundamental es "tener en cuenta a la empresa" especialmente "cuando se hace una nueva normativa".

"Pongan a las empresas en el centro de sus políticas, no en la diana", ha insistido, considerando que hay "normas y normas que no ayudan al funcionamiento del sistema económico, que no potencian a la empresa" y que son las que intentan negociar que desde el Gobierno "se tengan en cuenta".

Finalmente, ha señalado que aunque "pueden existir algunos números macro que pueden advertir que estamos en una buena situación", también hay otras como la congelación en la renta per cápita sobre el PIB que "hacen ver una desaceleración de los sistemas económicos".