César Bona cree que los políticos han de "bajar al aula" y preguntar a niños qué necesitan

Actualizado 12/11/2018 13:16:14 CET

Opina que para ser profesor no importa la nota de corte, sino "tener compromiso social o con la naturaleza, ser creativo y curioso"

ALBACETE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

César Bona, uno los referentes en España en materia de educación, cree que es necesario que "la gente que toma decisiones", en referencia a los políticos, "baje al nivel del aula y pregunte a las familias, a los niños y a los adolescentes qué necesitan, para empezar a actuar en consecuencia".

"Yo no entiendo de política, entiendo de niñas y niños. Y hay que preguntarles a ellos. El resto queda muy lejos, porque lo importante es que los niños vayan a la escuela y deseen volver al día siguiente", ha defendido Bona en conversación con Europa Press, con motivo de la presentación de su último libro 'La emoción de aprender' este lunes en Albacete.

Y es que este profesor de Zaragoza, que fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo, defiende que en la escuela se puede ayudar a las familias a educar a sus hijos en una convivencia pacífica y a vivir en sociedad. "Esto no tiene que ver con lo que hacen los políticos", ha añadido.

Es por ello, tras criticar que en la mayoría de las ocasiones --y también en el mundo de la educación-- las decisiones se adoptan desde un punto de vista "adultocentrista", que ha insistido en la necesidad de pensar "como niños o adolescentes" y de contar con sus opiniones, pues "si pasan su infancia y adolescencia en la escuela que menos que preguntarles qué tipo de escuela quieren y qué se debería de cambiar".

"Faltan espacios para educar chicos que sepan dialogar y convivir. Pero el currículum es tan largo que es muy difícil que el profesor pueda conocer a sus alumnos. Qué menos que conocer a las personas que pretendes educar. No hablo de inglés, matemáticas o religión, hablo de relaciones humanas y aquí hay dos verbos fundamentales que son escuchar y compartir, que son de ida y vuelta", considera Bona.

De ahí que también haya incidido en la necesidad de invertir en medios humanos, que no materiales, pues entiende que si se quiere una sociedad mejor hay que empezar apostando por la escuela. "No es una apuesta a corto plazo porque para cambiar las cosas, en educación, hace falta una generación".

Respecto a la intención del actual Ejecutivo de evaluar a los docentes, César Bona cree que "no viene mal ver cómo nos ven los demás". "Se suele decir que educamos a chicos y chicas para profesiones que no existen, pero me niego a pensar que educamos seres empleables o sólo para el trabajo. Educamos seres íntegros y por ello, para ser profesor no importa la nota de corte para acceder a la carrera, sino tener compromiso social o con la naturaleza, ser creativo, curioso".

LAS DIFERENCIAS, UN REGALO

En cuanto a su último libro que dará a conocer este lunes en Albacete, este profesor aragonés explica que con él intenta hacer reflexionar sobre la idea de que la educación no compete sólo a familia y a la escuela, pues incumbe a todos: "a familia, a centros educativos, administraciones, a los periodistas, a los jueces que toman decisiones, o incluso las personas que con gestos mínimos sirven de ejemplo a nuestros niños. Por ejemplo, el que apoya los zapatos en los asientos del tren".

En este trabajo aborda también las diferencias, "un regalo y no inconveniente", e invita a "cambiar la mirada" tanto en las familias como en las escuelas para conocer a los desconocidos. "Es importante que los chicos se conozcan, que dejen de tener miedo a lo desconocido y cambien los prejuicios hacia lo diferente a fin de conseguir una convivencia pacifica y respetuosa".

El finalista del Global Teacher Prize también reflexiona, tirando de historias concretas, sobre el significado del éxito y del fracaso. "Para una persona el éxito puede ser ir sola ir a comprar el pan y para otra sentirse parte de un contexto social", ha indicado Bona a modo de ejemplo, para finalizar concluyendo que en unas situaciones de la vida se tendrán éxitos y en otras fracasos y que es necesario saber reaccionar ante ambas.