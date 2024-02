César Martínez, el 'hombre radio' que morirá pegado al micro, se reinventa por enésima vez desde Riópar y para el mundo

RIÓPAR (ALBACETE), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

César Martínez roza los cuarentaytodos, y lleva casi los mismos años pegado a un micrófono y haciendo radio en cualquiera de sus formas. Quizá porque no sepa hacer otra cosa, y es que la hace muy bien, porque la radio es inherente a su persona, y porque más que una destreza, para César es su forma de ser.

Con motivo del Día Mundial de la Radio, Europa Press Castilla-La Mancha ofrece cinco historias, una por cada provincia de la región, de radios que brillan más allá de lo generalista.

En conversación con Europa Press desde el estudio de radio en el que emite todos los días de 7.00 a 10.00 en el corazón de Riópar, César Martínez hace un repaso de una carrera que le ha llevado a gestionar decenas de proyectos muy dispares entre sí.

Nacido en Motilla del Palancar, es un histórico de la radio castellanomanchega y comenzó en la Cadena SER motillana, haciendo desde deportes hasta informativos sin dejar de lado los programas musicales.

Ha gestionado distintas emisoras municipales como en Honrubia, Valverde del Húcar, Chillarón de Cuenca o Cuenca capital, en esta última etapa al frente de Cadena COPE y Punto Radio, y compatibiliza su emisión en AirMaxFM con su faceta de 'speaker' para eventos deportivos de la Diputación de Albacete.

Tras una vida de radio y aunque no tiene prisa, sí que tiene claro que acabará en el medio. "He nacido para la radio. Empecé a los 16 años y espero morire la radio. Que me muera rápido, queno sufra, y que sea en la radio", asevera.

Un comunicador que ha encontrado en las ondas "la chispa de la vida" y a través de las cuales ha hecho de todo, "desde entrevistar a un presidenteo a un agricultor".

"Me he criado en la calle y la calle me ha hecho locutor y me ha hecho comunicador. No soy periodista, para eso hace falta una carrera, pero para comunicar hay que tener vocación, casi un don", asevera.

César Martínez, que desde la modestia dice que su carrera se ha limitado a "jugar en Tercera División, alguna vez en Segunda", se ha mostrado orgulloso de su recorrido profesional y de haber podido disfrutar de su pasión de forma ininterrumpida.

AIRMAXFM, DESDE RIÓPAR Y PARA TODO EL MUNDO

El locutor está a punto de cumplir un año en su nuevo proyecto, y bajo el amparo de la marca AirMaxFM y con el impulso de un empresario local, emite desde Riópar su particular 'morning show' que puede escucharse por más de 40 frecuencias a lo largo de todo el territorio nacional.

Una oportunidad profesional que le ha llevado a "disfrutar del mundo rural" y de las sierras de la provincia de Albacete, una zona "maravillosa, espectacular".

Desde su casa y en su "particular burbuja" de un modesto estudio con autogestión, se muestra feliz.

Explica su proyecto agradeciendo la apuesta persona de su "jefe" e impulsor, José Ignacio, empresario que "está trabajando para ofrecer Internet a toda la comarca" en una zona de la España vaciada, "la esencia de la España rural".

"Aquí no llegan los grandes o no han querido llegar porque no sacan suficiente rentabilidad, pero José Ignacio apostó por la zona y por algo tan importante como dar Internet a una comarca incomunicada", señala antes de detallar que el proyecto es paralelo a la nueva emisora que también funciona por Internet y que puso en manos de César Martínez.

Aunque en la ciudad "están acostumbrados a todo tipo de mediosde comunicación", en los pueblos hay una "brecha digital" que AirMaxFM quiere solventar, apostando por un medio "que sigue siendo el más cercano y seguido".

"La apuesta es por y para nuestros pueblos, para ponerlos en valor, para dinamizar la comarca, para unir a todos, sin discrepar y sin crispar. Hemos venido a hacer radio que se convierta en parte de la familia de cada uno", indica.

Desde su programa 'La mosca mañanera' que se escucha desde Canarias hasta Andalucía pasando por Cantabria, Asturias o Cataluña, utiliza su alcance como escaparate de toda la comarca y de la provincia de Albacete, convirtiéndose así en embajador de la tierra que le acoge.

No se cansa por tanto de "dar a conocer" las sierras de Alcaraz y del Segura, una zona que "tiene mucho que ofrecer" y para la que utiliza su "ventanita" como escaparate.

También la radio puede servir, en su opinión, como agnte "vertebrador" de los vecinos que la escuchan y como medio privado "al servicio de lo público".

Aunque "es muy difícil mantener una radio porque los costes son cada vez mayores", asegura que "queda radio para rato", ya que nunca faltarán los oyentes.

La radio puede "ayudar a un montón de gente" y eso es lo que intenta cada mañana. "Si en un momento determinada hemos pintado a alguien una sonrisa en la cara, aunque sólo haga feliz a un oyente al día, con eso me vale. No necesito ser el más escuchado, no me importa no salir en el EGM".

"LA RADIO NO VA A DESAPARECER"

Pese al auge de otras formas de hacer radio, asegura que la tradicional "no va a desaparecer". Ni siquiera la Inteligencia Artificial amenaza las ondas tradicionales, a juicio del experto.