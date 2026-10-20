El choque de dos coches en la A-42 en Illescas deja dos personas heridas y el corte de la calzada hacia Toledo

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO. 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La colisión de dos turismos registrada en la A-42 a su paso por Illescas deja dos personas heridas y el corte de la calzada en dirección hacia Toledo.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 17.28 horas en el kilómetro 35, en sentido Toledo. Al quedar cortada la calzada, se ha habilitado un paso alternativo habilitado por la salida del kilómetro 35.

Las personas heridas son una mujer de 54 años y un varón de 55. Se ha movilizado a Guardia Civil, a una ambulancia de soporte vital básico y a mantenimiento de carreteras.