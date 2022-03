Cientos de personas llenan de morado CLM pidiendo que hombres y mujeres sean cómplices en la lucha feminista

Toledo ha sido escenario de dos marchas distintas con media hora de diferencia, con el mismo punto de inicio pero distinto lugar para su fin

TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han llenado de morado este martes las calles de las principales capitales de Castilla-La Mancha reclamando que hombres y mujeres sean cómplices en la lucha feminista, reivindicando la igualdad de derechos en todo los ámbitos o el cese de la violencia machista.

En Toledo, las fuerzas se han dividido en dos marchas. La que partía del Consejo Local de la Mujer ha arrancado a las 18.35 horas desde el Paseo de la Vega de la capital, encabezada por la alcaldesa, Milagros Tolón.

Una batucada ha marcado los primeros pasos de la manifestación, cuyos integrantes han portado una pancarta en la que se podía leer como lema 'Igualdad de género hoy, por un mañana sostenible'.

Tolón ha ensalzado que las "mujeres y hombres" toledanos gritan porque quieren "más igualdad" y se sienten "totalmente feministas", al tiempo que ha reclamado los "mismos derechos" y que cese la violencia machista, que "ha dado fuerte" esta última semana en España, con sendos casos en la provincia de Toledo y en Madrid.

Concretamente, ha agradecido la labor del Consejo Local de la Mujer, que lleva "trabajando casi 30 años por la igualdad" en Toledo. "Los 365 días del año, no solo el 8 de marzo", ha remarcado.

Además de la alcaldesa de la ciudad, han acudido a esta protesta ediles de otros grupos municipales y representantes sindicales como el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Monforte.

La protesta ha terminando en la Plaza del Ayuntamiento con un manifiesto que ha incidido en "potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática", así como en la brecha de género provocada por la pandemia, la visibilización de la cultura de los cuidados o la solidaridad para las mujeres ucranianas.

PLATAFORMA 8M

La segunda manifestación, a iniciativa de la Plataforma 8M Toledo junto a otras asociaciones feministas como 'Feministas de Pueblo', ha empezado a las 19.00 horas desde el mismo Paseo de la Vega. Han amenizado el inicio de la protesta canciones como 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini o el ya conocido 'Bella Ciao', con el lema 'Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días' en su pancarta principal, y se ha ambientado la salida lanzando una bengala de humo morado.

Ana Miranda, en representación de la Plataforma 8M, ha demandado "un espacio que no sea institucional", donde todas las organizaciones y asociaciones feministas y de la provincia "puedan expresarse", al tiempo que ha afirmado que desde la plataforma sí que aceptaron que el Consejo Local de la Mujer y la alcaldesa de Toledo formaran parte de la protesta.

"Lo que no quisieron aceptar es que la alcaldesa no podía ir en la cabecera. Las que van en la cabecera son mujeres de la calle, algunas están en política pero ninguna tiene cargo político de representación", ha afirmado.

La responsable del Área de Mujer de IU, Isabel Álvarez, ha encabezado esta manifestación y también ha formado parte de la marcha la concejal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Olga Ávalos, que portaba un megáfono.

La Plaza de Zocodover ha sido escenario del fin de la acción reivindicativa, donde se ha leído un manifiesto que ha reclamado juzgados de violencia de género o que se garantice el derecho al aborto en Castilla-La Mancha, culminando con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista encendiendo todos los teléfonos móviles.

ALBACETE

En Albacete, entre gritos de 'abajo el patriarcado', 'viva la lucha de las mujeres' y 'hermana yo sí te creo', cerca de un millar de personas han marchado contra el machismo, para reivindicar un feminismo interseccional, que no deje atrás a ninguna mujer.

La manifestación, organizada por la Coordinadora 8M Albacete, ha comenzado a las 18.00 horas en el Molino de la Feria y ha discurrido hasta la plaza de El Altozano.

El 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini ha sido el himno por excelencia de la manifestación, donde familias, amigos, compañeras y asociaciones mostraban pancartas contra los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres.

CUENCA, GUADALAJARA Y CIUDAD REAL

En Cuenca, bajo el lema 'Feminismo es (R)evolución', alrededor de 700 personas --según los datos de Policía Local-- han recorrido las calles de la capital desde los aledaños de la Plaza de Toros hasta la Plaza de España.

Organizada por el colectivo 123 EducaFem, a lo largo de la marcha se han podido observar pancartas con mensajes como 'Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto', 'Que ser mujer deje de ser una condena' o 'fuera todos de mi útero'.

Del mismo modo, no han faltado cánticos como 'únete, no nos mires', 'luego diréis que somos cinco o seis' o 'no fue crimen pasional, fue violencia patriarcal'.

En Guadalajara, varios centenares de personas han salido a la calle a para reivindicar el papel del colectivo femenino en la sociedad, defender sus derechos, condenar el machismo y el patriarcado y, este año, también para mostrar el 'no' a la guerra en Ucrania.

Una manifestación convocada por la Plataforma Feminista de Guadalajara, que ha partido de la Plaza de Santo Domingo para terminar en la Plaza de España, y en la que se han visto caras como la del alcalde de la capital, Alberto Rojo; el primer teniente de alcalde y concejal de Ciudadanos, Rafael Pérez Borda; así como integrantes de otras formaciones como Unidas Podemos, IU y Aike.

La marcha ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Huelga feminista, 8 de marzo. Si nosotras paramos, se para el mundo' a la que se han sumado otras pancartas con eslóganes como 'Limpiar, cuidar, también es trabajar'; 'Patriarcado y capital, alianza criminal' o 'La calle, la noche, también son nuestras'.

De su lado, Ciudad Real ha sido escenario de un cruce de cánticos y acusaciones de división entre los grupos presentes en la protesta. Por un lado, el colectivo 'Espinas' ha intentado leer un manifiesto "por la mujer obrera" y se le ha interrumpido con el sonido de sirenas. Seguidamente, otro de los grupos ha coreado "trans y lesbianas, también son hermanas".

En la jornada de mañana, en Puertollano unas 200 personas han participado en una marcha bajo el lema 'Imparables'. La comitiva, integrada por miembros de las asociaciones, colectivos locales, equipo de Gobierno y concejales de la Corporación municipal, ha partido desde la Concha de la Música hasta el Ayuntamiento, donde se ha leído el manifiesto 'Generación Sororidad'.

A preguntas de los periodistas, el alcalde, Adolfo Muñiz, ha recordado que el Gobierno local es "el más feminista de la historia de la ciudad", con un porcentaje del 75% de concejalas.

"Hemos sido modelos de abanderar causas sociales y una de ellas es el empoderamiento de la mujer; es hora de que la mujer tenga los mismos derechos y sea una cosa tan normalizada que no tengamos recurrir a reivindicarlo permanentemente", ha concluido.

