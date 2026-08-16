Ciudad Real reconoce a la ganadería Víctor y Marín con un azulejo en la Plaza de Toros - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Ciudad Real cuenta desde este domingo con un nuevo elemento de reconocimiento a la historia taurina de la provincia: un azulejo dedicado a la ganadería Víctor y Marín.

El acto ha reunido al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la concejal de Festejos, Mar Sánchez; el vicepresidente de la Diputación Provincial, la Dulcinea y sus Damas, así como numerosos aficionados, familias y público general, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La iniciativa pretende rendir homenaje a una ganadería estrechamente vinculada a la historia taurina de Ciudad Real y que se encuentra a pocos años de cumplir un siglo desde su fundación.

Francisco Cañizares ha subrayado que el reconocimiento permite poner en valor "lo que es la historia de la Plaza de Toros de Ciudad Real y del mundo del toro en Ciudad Real", al considerar que la ganadería Víctor y Marín constituye uno de los grandes referentes de la tauromaquia provincial.

El alcalde ha señalado que la trayectoria de la ganadería trasciende su propia actividad, ya que durante décadas ha sido un punto de encuentro y aprendizaje para numerosos toreros de la provincia. En este sentido, ha resaltado que "ha tenido las puertas abiertas a todos aquellos que han tenido que ser toreros de nuestra provincia", ofreciendo un espacio para iniciarse y desarrollar sus carreras.

Con 93 años de historia, la ganadería fue fundada en 1933 por el abuelo de los actuales responsables. El representante de la familia y ganadero, Felipe Lasanta, ha recordado sus orígenes en un tentadero celebrado en Picón y la posterior evolución de la ganadería, que desde 1956 continúa vinculada a los hermanos Marín Montero.

El nuevo azulejo se incorpora así al patrimonio simbólico de la Plaza de Toros como reconocimiento a una ganadería que ha formado parte de la vida taurina de Ciudad Real durante casi un siglo y que continúa siendo una referencia para la afición y para el mundo del toro en la provincia.