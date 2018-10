CNI no quiere que la red se vea como "un acto exclusivo de guerra" pero pide límites legales

Actualizado 19/06/2018 15:10:54 CET

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, ha pedido no "exagerar" y no ver la red "como un acto exclusivo de guerra" aunque ha demandado a los estados tomarse este asunto "en serio" y poner límites legales. "No se puede permitir que todo el mundo haga lo quiera en la red".

Durante su intervención en Toledo en el XXX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa sobre la Guerra Híbrida, Sanz Roldán ha indicado que el concepto de guerra híbrida "no está aquí" aunque sí ha admitido que hay actos en la red que perturban el bienestar ciudadano o que persiguen favorecer los intereses de un estado.

"Nadie va a parar los desarrollos tecnológicos pero tenemos que reglar lo que las máquinas hacen", ha afirmado el director del CNI, que ha planteado qué acciones de prevención se pueden llevar a cabo en el uso de la red respecto a personas que hacen "un uso travieso" de la misma.

